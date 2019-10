Ribery, la Fiorentina il presente ma il futuro è a Monaco: "Tornerò a casa mia"

Franck Ribery parla del suo futuro dopo l’addio al calcio giocato: “Monaco è casa mia, con il Bayern farà sempre parte della mia vita”.

Quando la ad agosto ha annunciato l’arrivo in viola di Franck Ribery , sono stati in molti coloro che hanno classificato l’operazione del club gigliato come un colpo di marketing.

C’erano infatti dubbi sulle condizioni e le motivazioni di un giocatore che, a 36 anni, dopo aver vinto tutto con il era chiamato a ripartire da una nuova piazza. L’asso francese ha in realtà impiegato pochissime partite per far capire a tutti che è intenzionato a fare la differenza anche a Firenze ed anzi oggi molti di coloro che erano scettici, lo considerano uno dei migliori giocatori del campionato di .

Ribery, in un’intervista rilasciata a Bayern Tv , ha parlato dell’inizio della sua avventura in .

“ è una grande città, ci sono stato per 12 anni. Firenze è più piccola ma è molto bella e sono felice qui. Ho firmato un contratto di due anni con la Fiorentina e come già fatto a Monaco, voglio dare tutto per i tifosi, perché anche qui la gente ama molto il calcio. Ovviamente è tutto completamente differente, ma tutti sono contenti del fatto che sia venuto qui, lo è la gente di Firenze e lo sono anche io perchè amo il calcio”.

Ribery già ha ben chiari i piani per il suo futuro.