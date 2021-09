La squadra campana si è assicurata uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni: dopo la Fiorentina, il francese prosegue la carriera in Italia.

Se qualcuno avesse parlato di Franck Ribery in maglia Salernitana non sarebbe stato per pazzo, semplicemente per sognatore utopico. Alla fine, però, la realtà dei fatti vede realmente il francese, terzo al Pallone d'Oro 2013, vice-Campione del mondo 2006 e trionfatore in Champions con il Bayern, con la maglia dei campani.

Lasciata la Fiorentina, Ribery ha accettato la proposta della Salernitana, riuscita incredibilmente a superare le altre offerte per il francese, provenienti dalla Turchia, dalla Francia e dalla stessa Serie A, leggasi Verona. Arechi in delirio per la presentazione, ora inizia l'avventura

CHE NUMERO INDOSSA RIBERY ALLA SALERNITANA?

Partito Cristiano Ronaldo, il numero 7 che ha vinto di più in Serie A è senza dubbio Franck Ribery. FR7, l'acronimo con cui la Salernitana ha presentato il francese ex Galatasaray sui propri social. Una maglia 7 già richiestissima non solo dai tifosi campani, ma da quelli di tutto il mondo.

QUANTO GUADAGNA RIBERY ALLA SALERNITANA?

Ribery ha firmato un contratto di un anno con i granata, fino al 2022. In più per il 38enne la possibilità di un altro anno in Campania. Guadagnerà 1 milione e mezzo di euro più vari bonus.

Castori, allenatore della Salernitana, guida i campani con il 3-5-2, ragion per cui al fianco della prima punta Simy, ci sarà Ribery, in qualità di seconda. L'ex tecnico del Carpi potrebbe però puntare su un modulo più adatto al francese, ovvero un 4-3-3 o in alternativa 3-4-3, che vedrebbe il transalpino agire come ala sinistra, ruolo nel quale ha vinto tutto in passato.