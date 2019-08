Ribery alla Fiorentina, l'annuncio del francese: "Pronto per una nuova sfida!"

Franck Ribery annuncia: "Pronto per una nuova sfida". La Fiorentina aspetta e confida nell'ingaggio del francese: offerto un biennale da 4 milioni.

A giugno era rimasto svincolato dopo 12 stagioni vissute in con la maglia del . Ma il periodo alla ricerca di una nuova squadra non durerà molto per Franck Ribery. Dopo aver ascoltato tutte le offerte, inclusa quella della , il trentacinquenne francese sembra aver scelto ormai la sua destinazione, come da lui stesso rivelato nel suo ultimo post sui suoi canali ufficiali.

"Pronto per una nuova sfida!", le parole dell'ex Nazionale francese. Sebbene a Ribery siano arrivate offerte da diverse parti del mondo, e in particolare dalla , con Dinamo Mosca e in prima fila, la Fiorentina sembra potersi giocare le sue carte nella corsa al giocatore.

Il presidente Rocco Commisso ha dichiarato nei giorni scorsi di attendere a braccia aperte il suo arrivo in , mentre un'apertura sarebbe arrivata dallo stesso ex Bayern. A conferma che la pista viola è caldissima sul post del francese su Instagram è arrivato anche il commento dell'ex compagno di squadra Luca Toni, che accende ulteriormente il sogno dei tifosi gigliati.

"Mon frere... Grande giocatore!! Ahahah do you come in Italy??? Ahahahah".

"Vieni in Italia?", gli ha chiesto provocatoriamente l'ex bomber viola, ed è arrivata anche la risposta del francese. Tante faccine che ridono, ma anche l'emoticon che fa l'occhiolino e quella che fa il segno dell'ok, seguita da tre cuori.

Intanto emergono dettagli sulla trattativa ad oltranza che i toscani stanno conducendo con il giocatore. Ribery avrebbe chiesto la presenza del suo fisioterapista di fiducia, Bianchi, mentre l'offerta della Fiorentina sarebbe un biennale a 4 milioni di euro netti a stagione.

La sensazione è che l'ufficialità della sua prossima squadra non tarderà ad arrivare, come lascia intendere lo stesso Ribery: i tifosi viola possono sognare.