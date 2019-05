Ribaltone Yaya Tourè, non si ritira: "Voglio ancora giocare"

Dopo le parole dell'agente, che confermava il suo imminente ritiro, il giocatore ha smentito: "C'è stata un po' di confusione sul mio futuro...".

A 36 anni, dopo aver lasciato l' , Yaya Tourè vuole continuare ad indossare gli scarpini e scendere il campo. Il possente centrocampista ivoriano, infatti, non ha nessuna intenzione di dire addio al calcio e intraprendere da subito una carriera da allenatore.

Colpo di scena dunque riguardo il futuro di Yaya Tourè, visto e considerando che alcuni giorni fa il procuratore del giocatore sembrava aver annunciato l'imminente addio al calcio dopo diciotto anni di carriera tra , Grecia, e .

Yaya Tourè ha invece smentito via Twitter, facendo chiarezza su cosa lo attende:

"Di recente c'è stata un po' di confusione sul mio futuro. Voglio chiarire che amo il calcio e ho ancora voglia di giocare per qualche altro anno. Sto cominciando a prepararmi per diventare allenatore, ma fare l'allenatore a tempo pieno non è nei miei pensieri adesso".

Quasi lanciando una frecciata al suo agente, Yaya Tourè ha evidenziato che le notizie del proprio ritiro arriveranno solamente da lui:

"Non preoccupatevi: quando sarà arrivato il momento, annuncerò ufficialmente il mio pensionamento, da solo".

Classe 1983, Yaya Tourè ha compiuto gli anni proprio nella giornata odierna. Qualche mese fa ha detto addio all'Olympiakos per la seconda volta in carriera (dopo aver vestito la casacca del Pireo nel 2005/2006) ed ora attende una chiamata per iniziare una nuova stagione nei prossimi mesi.

Il ritiro di Yaya Tourè può attendere. E con esso tutti i messaggi di addio, compreso quello di un costretto a ritirare il commovente saluto.