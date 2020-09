Riapertura stadi in Serie C, il presidente Ghirelli: "25-30% della capienza"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli affronta il tema della riapertura degli stadi in Serie C: "25-30% già dalla prima giornata".

Il mondo del calcio tenta un graduale ritorno alla normalità per quanto riguarda l'affluenza del pubblico negli stadi dopo l'emergenza Coronavirus. Dopo la parziale riapertura in anche la Serie C potrebbe ritrovare presto il contatto con i tifosi.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha spiegato la proposta durante il Direttivo che si è tenuto oggi:

"Con il Comitato 4.0 abbiamo elaborato e presentato una proposta che consenta un’apertura graduale dei nostri stadi e palazzetti, in sicurezza, in modo da avere una parte di pubblico parametrata alla capienza dei nostri stadi e palazzetti, nella misura del 25-30%, già a cominciare dalla prima giornata di campionato. Attendiamo fiduciosi un riscontro ufficiale a seguito delle interlocuzioni che avremo con le autorità competenti. I tifosi sono fondamentali per i nostri club e per il nostro calcio".

Tra gli argomenti toccati c'è stato anche quello del protocollo sanitario, strettamente collegato al ritorno alla normalità: