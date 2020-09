Riapertura degli stadi, arriva il via libera del Governo: 1000 spettatori per gara

Gli stadi di calcio torneranno ad ospitare tifosi sugli spalti. Il Governo ha annunciato il via libera.

Il Governo dà il via libera alla riapertura degli stadi in . Da domenica 20 settembre, fino al prossimo 7 ottobre, gli impianti potranno ospitare fino ad un massimo di 1000 spettatori .

La decisione definitiva è arrivata nelle scorse ore nel corso di un incontro organizzato dal Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Francesco Boccia, al quale hanno preso parte i Ministri della Salute e dello Sport, Speranza e Spadafora, oltre ce il Presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini.

Vincenzo Spadafora , nel commentare la riapertura degli impianti, ha specificato che l’obiettivo è quello di poter presto quanto meno estendere la decisione a tutti gli altri sport.

“Ho chiesto che la decisone dell’apertura al pubblico presa da alcune Regioni venisse estesa a tutto il territorio nazionale, questo al fine di non creare disparità tra le squadre e di dare il via ad una sperimentazione in vista delle prossime aperture. Adesso l’obiettivo è quello di consentire la partecipazione del pubblico in tutti gli sport e in tutte le categorie, arrivano a definire un protocollo che preveda una percentuale di spettatori legata alla capienza degli impianti. Ci metteremo subito al lavoro, anche se devono ancora cautela ed attenzione. La situazione a livello europeo non è incoraggiante, non possiamo permetterci scelte precipitose”.

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina , ha accolto con favore la decisione del Governo.

“E’ una bella notizia, ma mi rende perplesso il fatto che sia concessa l’apertura solo per gli stadi di Serie A e non per quelli degli altri campionato professionistici.Sono convito che il provvedimento verrà esteso anche a Serie B e Serie C prima dell’avvio delle attività”.

Intanto anche il prende atto con favore della svolta e, come riporta l'ANSA, non esclude di ricorrere al sistema degli inviti per riaprire i cancelli già lunedì sera contro il .

Esclusa invece ovviamente l'ipotesi di mettere in vendita i tagliandi, dato che non ci sono più i tempi tecnici. Il calcio però finalmente riapre le porte.