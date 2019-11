La vittoria con il di domenica pomeriggio ha proiettato la al terzo posto solitario in . Tra i vari attestati di stima arrivati alla squadra biancoceleste ce n’è uno molto particolare, direttamente da oltre il Pacifico: quello di Rey Mysterio.

La star del Wrestling ha voluto dedicare un saluto e delle congratulazioni a tutta la squadra di Inzaghi e in particolare a Sergej Milinkovic-Savic.

"Volevo congratularmi con te e con la Lazio per il grande calcio che state giocando in questa stagione. Tu sei un sergente in campo, perciò continua così”.