Retroscena Woltemade: prima della Juventus il no del Borussia Dortmund alla proposta di scambio con Felix Nmecha da parte del Newcastle

Nick Woltemade era a un passo dal Borussia Dortmund. Secondo Sport Bild, lo scambio è saltato all’ultimo minuto.

Secondo l'articolo, il Newcastle United avrebbe offerto ai “Neri e Gialli” il centrocampista Felix Nmecha, inserendo Woltemade come contropartita per abbassare il costo del trasferimento.

Sky aveva già riferito a inizio agosto dell’interesse dei Magpies per Nmecha, e il responsabile del BVB Ole Book aveva presto escluso una partenza del nazionale tedesco. Le dichiarazioni non avevano scoraggiato il Newcastle, anche se il direttore sportivo del Dortmund aveva definito il trasferimento «altamente improbabile» e quasi escluso un’operazione in estate. Bock aveva però lasciato aperta una piccola porta: «In teoria, somme astronomiche potrebbero sempre cambiare le cose».

Nonostante ciò, i Magpies hanno provato a ridurre il costo inserendo Woltemade nella trattativa, anche dopo che la cessione del capitano Bruno Guimaraes all’Arsenal aveva già fruttato circa 87,5 milioni di euro. In precedenza, Anthony Gordon era andato al Barcellona per oltre 80 milioni e Sandro Tonali al Tottenham per 108 milioni più bonus.

Alla fine i Magpies hanno virato su Nico González, prelevandolo dal Manchester City per 56 milioni, mentre Woltemade è finito in prestito alla Juventus.

Il BVB non ha mai indicato pubblicamente la cifra “astronomica” richiesta, ma per un trasferimento immediato sarebbero stati necessari tra 100 e 120 milioni di euro solo per aprire le trattative. Alla fine il Newcastle ha ingaggiato il centrocampista Nico González dal Manchester City per 56 milioni, mentre Woltemade è andato in prestito alla Juventus.

Nmecha era arrivato al BVB dal Wolfsburg nel 2023 per 30 milioni. Superati alcuni infortuni, è diventato con Kovac un pilastro della mediana. Dortmund conta su di lui anche quest’anno accanto a Bellingham: nella scorsa stagione ha segnato 5 gol e servito 3 assist in 42 presenze.