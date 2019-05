Retroscena Tottenham: Kane all'intervallo era una furia, ha motivato la squadra

Harry Kane, infortunato, è sceso negli spogliatoi dopo il primo tempo contro l'Ajax e, a detta di Trippier, ha motivato i suoi uomini nel modo giusto.

Harry Kane non è stato della partita, mercoledì scorso, tra e . Eppure, in qualche modo, gran parte del merito del passaggio in finale degli Spurs vanno dati anche all'attaccante inglese.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il motivo è presto detto. Secondo quanto raccontato da Kieran Trippier, infatti, all'intervallo i ragazzi del Tottenham hanno trovato Harry Kane nello spogliatoio, sceso apposta dagli spalti per caricare la squadra. Queste le parole del laterale inglese, raccontando la 'performance' di Kane.

"Era fuori di testa con noi, sapeva che potevamo fare di più e lo sapevamo anche noi. Era una furia. Lui ci ha scosso, non era sicuramente felice ma ci ha dato la carica che serviva in quel momento. Lui è un giocatore eccezionale, sia per noi che per la Nazionale. Spero proprio possa recuperare per la finale".

Poi c'è stato un altro aneddoto, che rafforza ancora di più l'immagine di un Kane capitano a 360°. Un mebro dello staff del Tottenham, rimasto anonimo, ha raccontato altre parti del discorso dell'attaccante.