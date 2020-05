Retroscena Gomez: "Mi voleva l'Atletico, ma il Catania rifiutò"

Con la maglia dell' ha scritto pagine importanti nella storia del club, ma il destino del Papu Gomez sarebbe potuto essere ben diverso. Nell'estate del 2013 l' di Simeone mise gli occhi sul talento argentino, ma la trattativa sfumò.

Il retroscena di mercato è stato raccontato dallo stesso giocatore nerazzurro ai microfoni della trasmissione 'Smoke Free' del giornalista argentino Martin Reich:

"Durante quell'estate sono stato a pranzo in con Simeone e mi disse che, di ritorno dalla pre season, mi avrebbe chiesto come rinforzo per la sua squadra. In quel periodo l'Atletico non stava benissimo e dal punto di vista finanziario e arrivò a offrire 6 milioni di euro".