Retroscena su Gattuso al Napoli: Ancelotti si aspettava una telefonata

Carlo Ancelotti si aspettava una telefonata da Gattuso ma l'ex pupillo, suo successore al Napoli, lo avrebbe chiamato solo mercoledì mattina.

L'avvicendamento sulla panchina del non incrinerà il solidissimo rapporto di stima che lega da sempre Carlo Ancelotti a Gennaro Gattuso. Secondo 'Il Corriere della Sera', però, l'ex tecnio azzurro avrebbe un piccolo rimprovero da fare nei confronti del suo pupillo.

Ancelotti infatti si sarebbe aspettato un telefonata in cui Gattuso gli confermasse i contatti con De Laurentiis e in qualche modo lo informasse della possibilità che fosse proprio lui a sostituirlo sulla panchina del Napoli. Una telefonata che invece nei giorni scorsi non è mai arrivata.

Gattuso avrebbe sentito per la prima volta Ancelotti solo mercoledì mattina, quindi ad esonero già avvenuto e poche ore prima di dirigere il suo primo allenamento come nuovo allenatore del Napoli.

Il tecnico calabrese, d'altronde, non ha nascosto di essere stato in difficoltà nel prendere il posto di colui che reputa più di un maestro.

"Ancelotti per me è un papà, in tutti questi anni mi è sempre stato vicino. Lui ha vinto tutto, io devo ancora dimostrare tanto".

Parole al miele pronunciate durante la conferenza di presentazione e che confermano l'indissolubile legame tra i due, capaci di vincere tutto insieme al . Un legame che nessuna telefonata potrà mai spezzare.