Retroscena Barcellona: offerti 50 milioni al Borussia Monchengladbach per Plea

Durante il mercato invernale il Barcellona era arrivato a offrire ben 50 milioni per Alassane Plea, che il Borussia non lasciò però partire.

Un vero e proprio 'sliding doors' per una carriera che avrebbe potuto trovare la definitiva svolta nell'ultimo mercato invernale, quando sulle tracce di Alassane Plea c'era il , arrivato a mettere sul piatto una cifra importante per il centravanti francese.

I problemi fisici di Suarez e Dembelè avevano infatti spinto la dirigenza blaugrana sul mercato degli attaccanti con una certa urgenza: in cima alla lista era finito proprio Plea, stella del Monchengladbach e autore di 8 goal e 8 assist nell'attuale stagione.

Come riferito da 'Sport Bild', i blaugrana avevano offerto circa 50 milioni per arrivare al giocatore classe '93: una proposta rispedita al mittente però dal club tedesco, che non voleva privarsi di un giocatore fondamentale in una stagione che li vedeva in corsa per un posto in , considerata poi la difficoltà nel trovare un sostituto immediato.