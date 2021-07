La regina dei goal in Nazionale: Christine Sinclair, 187 reti

Se Cristiano Ronaldo è primatista con 109, unendo i due mondi non c'è storia: prima del lusitano e Ali Dai, diverse leggende femminili.

Dopo anni di rincorsa, alla fine Cristiano Ronaldo è riuscito ad agganciare Ali Daei in cima alla classifica dei migliori marcatori internazionali. 109 reti con la propria Nazionale e record assoluto. Maschile, sia chiaro, visti i numeri monstre dell'universo femminile.

Se Cristiano Ronaldo e Ali Daei sono al top nella lista dei maggiori marcatori maschili di tutti i tempi, entrambi sono distanti anni luce dal record ottenuto dalle controparti femminili, sia in attività, sia oramai da diversi anni ex del mondo pallonaro.

In una classifica combinata maschile-femminile relativamente al maggior numero di reti segnate con la propria Nazionale, Ali Daei e Cristiano Ronaldo, che in futuro avrà modo di incrementare il proprio dato e spingersi fino a nuove vette, sarebbero solamente nella top ten. In basso.

Alex Morgan, bomber degli Stati Uniti e Campionessa del Mondo nel 2015 e nel 2019, ha segnato 110 reti con la maglia degli USA. Meglio di lei hanno fatto però diverse giocatrici, tra cui la compagna delle spedizioni mondiali Carli Lloyd (126 goal), oltre a Kristine Lilly (130) e sopratutto l'icona Mia Hamm, primo vero simbolo del calcio statunitense, sia maschile che femminile, 'fermatasi' a 158. Una cifra impensabile da raggiungere anche per Cristiano Ronaldo.

Nella top ten femminile trovano spazio però anche l'e calciatrice scozzese Julie Fleeting con 116, il simbolo del calcio tedesco Birgit Prinz con 128 e un'altra statunitense come Abby Wambach, spintasi fino a 184 realizzazioni tra il 2001 e il 2015. 184 goal, però, non bastano per essere la regina.

Con 187 reti segnate è Christine Sinclair il top del top nel mondo delle Nazionali, considerato come ovvio anche il calcio maschile. Nella Nazionale canadese dal lontano 2000, quando esordì contro la Cina in quel di Lagos, Nigeria, ha creato tale utopico numero con un ventennio letale, in cui ha conquistato anche due medaglie di bronzo alle Olimpiadi.

Dal 2013 calciatrice dei Portland Thorns, la Sinclair è presente anche nella rosa della Nazionale canadese femminile per Tokyo 2020: inutile dire che l'1-1 contro il Giappone, nella prima gara del torneo per le biancorosse, è farina del suo sacco. La numero 187.

Tornando al pianeta maschile, invece, il secondo giocatore in attività con più reti dietro Cristiano Ronaldo è ovviamente Leo Messi, con 76 goal, più di trenta in meno rispetto al rivale storico. Meno della metà rispetto alla Sinclair (che ha ottenuto tale cifra in 299 gare).