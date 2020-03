Repubblica - Lo spogliatoio della Juventus non voleva giocare contro l'Inter: "Una follia"

Secondo il quotidiano 'Repubblica', la maggioranza dello spogliatoio Juve era contraria a disputare il match. "Follia" e "barzelletta" i termini usati

Dopo tanti rinvii e polemiche dovute all'opportunità o meno di scendere in campo in piena epidemia di Coronavirus, alla fine - è andata in scena domenica scorsa a porte chiuse. Il successo dei bianconeri ha riportato la squadra di Sarri in testa alla classifica, consentendole di scavalcare la a parità di partite giocate.

L'escalation dell'emergenza nazionale - e ora mondiale - dovuta al Covid-19 ha imposto negli ultimi giorni anche al calcio europeo lo stop totale delle attività, riproponendo il dibattito se fosse opportuno giocare l'ultimo turno del nostro campionato, quando già la situazione in aveva raggiunto contorni drammatici.

La positività di Rugani e Gabbiadini, con annesse quarantene di tutte le squadre coinvolte, è stato il pugno nello stomaco di chi aveva i timori peggiori e adesso non può fare altro che tenersi la propria rabbia nel chiuso di una casa o di un hotel.

Altre squadre

Questo - secondo il quotidiano 'Repubblica' - sarebbe anche il pensiero dominante nello spogliatoio della Juventus: è stato un errore giocare il match contro l'Inter di domenica scorsa, anzi è stata una "follia" oltre che una "barzelletta", questi i termini usati dai giocatori bianconeri.

"Doveva arrivare e doveva essere forte e rumorosa per capire che stavamo sbagliando", il post di Miralem Pjanic dopo la positività di Daniele Rugani vale più di mille dichiarazioni post partita. Del resto - svela sempre 'Repubblica' - Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, domenica aveva parlato con molti giocatori della varie squadre di , ricevendo da tutti la stessa risposta: non si deve giocare. Anche da quelli della Juventus.