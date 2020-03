Repubblica - Lo spogliatoio della Juventus: niente Scudetto a tavolino

Secondo il quotidiano 'Repubblica', i giocatori della Juventus non vorrebbero vincere Scudetti 'di cartone'. Meglio anche la non assegnazione.

L'emergenza Coronavirus, inevitabilmente, si riflette sul calcio italiano fermo fino al 3 aprile. Il rientro sul rettangolo di gioco, ovviamente, rappresenta un vero e proprio rebus. Con una certezza, però, a comporre il quadro: la , al momento prima in campionato, non vuole vincere a tavolino.

A riportare quest'indescrizione è 'Repubblica', secondo cui la Signora - anche per quanto accaduto nel 2006 - non appare per nulla intenzionata ad alzare un trofeo 'virtuale'. La Signora, infatti, non ha mai digerito lo scudetto assegnato all' in piena tempesta dal nome Calciopoli, ragion per cui questa prospettiva non allieterebbe minimamente i pensieri delle menti presenti alla Continassa.

Dopo il Consiglio straordinario andato in scena negli ultimi giorni, la FIGC ha delineato tre scenari: la non assegnazione del tricolore, lo slittamento degli Europei con conseguente opportunità di portare a termine il campionato e i playoff scudetto.

Ergo, campo o niente, come ribadito sulle colonne di 'Repubblica': gli Scudetti di 'cartone' appartengono ad altri. Il quotidiano romano racconta inoltre come all'interno dello spogliatoio juventino ci sia la speranza riguardante il rinvio di per tentare di riprendere e chiudere almeno la e la Coppa , mentre per la ci sarebbe rassegnazione in quanto disputarla - considerando il calendario teorico - potrebbe rappresentare una chimera a tutti gli effetti.