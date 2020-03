Repubblica - Se i campionati non riprendono, idea handicap l'anno prossimo

Qualora la Serie A non dovesse riprendere regolarmente, l'anno prossimo la classifica potrebbe riprendere con dei punti 'aggiuntivi'.

Una ad 'handicap'. Sarebbe questa, secondo la 'Repubblica', l'ultima idea di Damiano Tommasi e dell'AIC per porre rimedio alla stagione attuale e allo stop obbligato dal Coronavirus.

Tra i presidenti si starebbe diffondendo l'idea che la ripresa entro giugno sia piuttosto complicata e che quindi si passi direttamente alla prossima. I tempi, ovviamente, non sono ancora chiari e difficilmente lo saranno a breve.

Ecco quindi la proposta di Tommasi: chiudere qui la stagione e ricominciare l'anno prossimo, ma non tutti da zero, bensì con punti in più o in meno a seconda delle posizioni in classifica al momento dello stop.

Altre squadre

Di fatto, ad esempio, il in Serie B potrebbe partire con un vantaggio considerevole sulle altre squadre, quello accumulato in questa stagione se dovesse essere reso vano.

I tecnicismi, ovviamente, sarebbero ancora tutti da sviluppare: si tratta soltanto di un'ipotesi. Al momento, purtroppo, l'unico modo di ragionare per il calcio che verrà.