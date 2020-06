Repubblica - Ronaldo mai più in mezzo: lo ha deciso la squadra

Cristiano Ronaldo non giocherà al centro del tridente: i giocatori della Juventus hanno espresso il loro parere, Sarri ne ha preso atto.

La trasferta di per ripartire con il sapore della vittoria, diventata una sconosciuta dopo la cinque giorni di Coppa : la non può permettersi altri passi falsi, pena il possibile sorpasso in testa della che resta sempre col fiato sul collo di Ronaldo e compagni.

Ronaldo, attorno al quale è nata una disquisizione tattica che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori: contro il è stato schierato al centro del tridente offensivo, salvo poi tornare a sinistra nella finale dell'Olimpico col . Posizioni diverse ma stesso (negativo) risultato.

Da qui i malumori del portoghese che non ha nascosto la sua preferenza, costringendo Sarri a prenderne atto: mai più in zona centrale e meglio avere qualche metro in più a disposizione sulla fascia, suo habitat naturale fin dagli albori della carriera.

Altre squadre

Inoltre, secondo quanto riportato da 'la Repubblica', anche i compagni di squadra di 'CR7' avrebbero spinto per la soluzione preferita dall'ex , mettendo alle strette il tecnico che riproporrà Paulo Dybala da 'falso nueve' al 'Dall'Ara'.

Esito inevitabile quando è l'intero gruppo ad avanzare la richiesta per tutelare un campione a livello globale, voglioso di lasciare il segno partendo dalle mattonelle che più gli si addicono. Per Sarri scelta obbligata, resa ancor più complicata dal forfait di Higuain che avrebbe tolto le castagne dal fuoco se solo non fosse stato fermato da un risentimento alla coscia.

Dura, anzi durissima la vita dell'allenatore, finito in mezzo a due fuochi: amici si intende, ma le fiamme bruciano e non fanno sconti a prescindere.