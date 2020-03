Repubblica: Higuain torna in Argentina, fermato dalla polizia in aeroporto

Secondo 'Repubblica', Gonzalo Higuain nella notte è partito alla volta dell'Argentina passando per Francia e Spagna.

Gonzalo Higuain nelle ultime ore ha lasciato l' per raggiungere l' . L'indiscrezione arriva direttamente da 'Repubblica', che spiega come il centravanti della - in pieno isolamento volontario - ha deciso di lasciare per fare rientro in patria.

Il giocatore si è recato nella notte all'aeroporto di Caselle per cercare di tornare a casa con un jet privato ma la polizia ha fermato l'attaccante: ai controlli ha presentato una certificazione medica che attestava l'esito negaitvo del tampone. Dopo aver contattato il club, per avere certezza della veridicità del tampone, la Polaria ha autorizzato il giocatore a lasciare Torino.

Ma con i voli bloccati dall'Italia il 'Pipita' ha dovuto organizzare il trasferimento passando per la e la , e da lì il volo con destinazione Sudamerica. Il motivo, svelato da Goal, della decisione di Higuain è legato alle condizioni di salute della madre del giocatore.

Per i giocatori della Juventus era scattato l'isolamento volontario dopo la positività di Daniele Rugani, alla quale fatto ha seguito quella di Blaise Matuidi.