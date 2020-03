Repubblica: Higuain tenta la fuga in Argentina, fermato dalla polizia in aeroporto

Secondo 'Repubblica', Higuain è stato fermato dalla polizia all'aeroporto di Caselle: voleva tornare in Argentina per sfuggire al caos Coronavirus.

Secondo 'Repubblica', Higuain ha lasciato la propria abitazione di nonostante la quarantena imposta dalla per tornare in patria. Fermato dalla polizia in aeroporto a Caselle.

A breve il servizio completo.