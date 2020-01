Repubblica - Eriksen all'Inter entro domani, il Tottenham verrà accontentato

Si sta avvicinando a grandi passi l'approdo del danese a Milano, nonostante l'ingresso in campo anche nell'ultima di Premier League.

L' si spinge oltre l'offerta per Christian Eriksen, decisa a regalarlo a Conte nei prossimi giorni. La Repubblica è certa che l'obiettivo nerazzurro sia quello di chiudere già entro domani l'affare danese, fumata bianca vicina per il passaggio del centrocampista del in nerazzurro.

Secondo Repubblica è solamente questione di ore prima di vedere Eriksen a Milano per le visite mediche e la firma con l'Inter, a pochi mesi dalla scadenza contrattuale con il Tottenham. La differenza tra domanda e offerta è minima, con Marotta pronto a spingersi verso i 20 milioni richiesti se gli Spurs non dovessero indietreggiare.

Nuovo incontro tra l'agente del giocatore Schoots e i dirigenti inglesi, Eriksen vuole solo l'Inter. I suoi tifosi al Tottenham, invece, sembrano averlo già dimenticato: sui social grandi proteste contro il centrocampista in seguito al deludente ingresso in campo contro il .

In tale sfida Eriksen ha ricevuto anche qualche fischio dai tifosi del Tottenham, delusi da come il classe 1992 sia andato poco a contrasto con gli avversari durante la sua mezzora di gara. I fans dell'Inter invece lo aspettano a braccia aperte, mentre il calciomercato invernale entra nei suoi ultimi nove giorni.

Eriksen ha ribadito di volere solo l'Inter, ma il Tottenham sta cercando come ovvio di ottenere il massimo possibile dalla sua cessione, ma allo stesso tempo evitando di tenerlo fino a giugno, scontento, perdendolo inoltre a parametro zero. Un vero spreco per uno come lui.

Certo, a livello di numeri non è più l'Eriksen delle ultime stagioni, ma sicuro di poter avere un contratto lungo e sostanzioso altrove potrebbe tornare a rendere come suo solito, sopratutto in vista dell'Europeo. Ore caldissime per l'affare nerazzurro, o tutto o niente.