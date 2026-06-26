Repubblica Democratica del Congo vs Uzbekistan: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Repubblica Democratica del Congo vs Uzbekistan: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 27 giugno 2026 alle 23:30 GMT (18:30 EST).

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Repubblica Democratica del Congo vs Uzbekistan: Contesto della partita

La sfida in Georgia è cruciale: entrambe le squadre del Gruppo K cercano il riscatto Dopo la seconda giornata, che ha visto il Congo perdere 1-0 con la capolista Colombia e l’Uzbekistan subire un 5-0 dal Portogallo, il margine di errore all’Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) è nullo.

L’allenatore congolese Sébastien Desabre deve blindare la difesa e, al tempo stesso, aumentare la concretezza sotto porta, affidandosi alla disciplina tattica. In attacco punterà sui suoi uomini chiave e sulla forza fisica in transizione per imporre il ritmo, controllare il centro del campo e colpire la difesa uzbeka. Di fronte avranno l’Uzbekistan, reduce da un pesante ko ma ancora in corsa. Guidati da Fabio Cannavaro, i “Lupi Bianchi” puntano a ritrovare solidità difensiva e a sfruttare le ripartenze.

All’avveniristico Atlanta Stadium andrà in scena una partita a scacchi, con continui aggiustamenti tattici. Entrambe le squadre devono evitare nuovi crolli difensivi. La Repubblica Democratica del Congo vede l’incontro come l’occasione per la prima vittoria, sfruttando l’unico punto della prima giornata per puntare agli ottavi. L’Uzbekistan, invece, vuole riscattarsi dopo il crollo della seconda giornata e, con coraggio, cerca i tre punti per sorpassare gli avversari. Con le sorti del girone in bilico, la necessità di restare in corsa guiderà ogni scelta fin dal fischio d’inizio.

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Come sono andate le due squadre nella seconda giornata?

Colombia 1–0 Repubblica Democratica del Congo

La squadra di Desabre ha sofferto in difesa a Guadalajara, subendo l’unico gol del match al 76’ e perdendo 1-0. I Leopardi hanno puntato su una difesa a cinque, chiudendo bene gli spazi per gran parte della gara.

La spina dorsale congolese, guidata da Mbemba e Tuanzebe, ha chiuso ogni spazio per 75 minuti. Poi la pressione colombiana ha avuto la meglio: al 76’ il terzino Daniel Muñoz ha segnato l’1-0. Nel finale la Repubblica Democratica del Congo ha provato a reagire con sostituzioni offensive, ma non è riuscita a superare il muro colombiano, uscendo sconfitta nella seconda giornata.

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Portogallo 5–0 Uzbekistan

Gli uomini di Cannavaro hanno subito un pomeriggio umiliante all’Houston Stadium: il Portogallo, con una prova di livello mondiale, li ha travolti 5-0. I “Lupi Bianchi” non hanno retto il ritmo fin dall’inizio e sono crollati al 6’ quando Cristiano Ronaldo ha aperto le marcature.

Il vantaggio portoghese è raddoppiato al 17’ con Nuno Mendes, poi Ronaldo ha firmato il 3-0 al 39’, chiudendo di fatto il match. Cannavaro ha provato a reagire inserendo Mozgovoy e Alijonov, ma un autogol di Nematov al 60’ ha chiuso i conti. All’87’ Rafael Leão ha firmato il definitivo 5-0, lasciando l’Uzbekistan con l’obbligo di una rapida riscossa psicologica in vista dell’ultima giornata.

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Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Repubblica Democratica del Congo (Sébastien Desabre)

Al Congo serve maggiore concretezza sotto porta. Nell’ultimo match il piano offensivo troppo statico ha creato poche occasioni, isolando gli attaccanti e costando la sconfitta per 1-0 contro la Colombia. Contro un’Uzbekistan che cerca di ritrovare fiducia in difesa, una progressione lenta del pallone sarà letale. Deve quindi accelerare il riciclo verticale del pallone e chiedere maggiore creatività in mezzo al campo per servire in tempo gli attaccanti Wissa e Bakambu, prima che gli avversari chiudano gli spazi.

Uzbekistan (Fabio Cannavaro)

Cannavaro non deve smantellare il suo schema difensivo, che ha portato i “Lupi Bianchi” al loro primo Mondiale. La solidità arretrata e la fisicità a centrocampo restano valide, ma dopo il 5-0 contro il Portogallo serve un immediato riassetto per la terza giornata. Contro la velocità e la verticalità della Repubblica Democratica del Congo, una difesa disorganizzata verrebbe punita subito. Cannavaro deve quindi ripristinare la sua tipica solidità difensiva all’italiana, affidando a Khusanov e agli altri centrali il compito di costruire un blocco basso compatto. Una volta recuperata palla, serve un contropiede rapido e verticale, non un giro palla orizzontale in zone rischiose. Passaggi in profondità e allargamento del gioco saranno vitali per servire la coppia d’attacco Shomurodov-Fayzullaev, evitando di restare imbottigliati centralmente.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della terza giornata?

Notizie sulla squadra della Repubblica Democratica del Congo

Desabre ha l’intera rosa a disposizione e i Leopardi vogliono riscattarsi dopo l'1-0 contro la Colombia. Nella seconda giornata i congolesi hanno schierato un 5-3-2 molto difensivo, guidato dal portiere Lionel Mpasi. La linea difensiva a cinque resta invariata: i centrali Samuel Kapuadi, Axel Tuanzebe e il capitano Chancel Mbemba, con Arthur Masuaku a sinistra e Aaron Wan-Bissaka a destra.

A centrocampo Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy e Ngal'ayel Mukau sono disponibili per dare ritmo alla manovra. In attacco la coppia Yoane Wissa-Cédric Bakambu, scelta per la sua velocità, proverà a superare la difesa uzbeka.

Notizie sulla squadra dell’Uzbekistan

Anche Cannavaro ha tutti a disposizione e cerca il riscatto dopo il ko col Portogallo. L’Uzbekistan ha utilizzato un 3-4-3 nella seconda giornata. Il portiere Abduvohid Nematov resta titolare, protetto dai difensori Rustam Ashurmatov, Asadbek Abdullaev e Abdukodir Khusanov.

A centrocampo Sherzod Nasrullaev e Behruz Karimov, mentre Otabek Shukurov e Odiljon Hamrobekov agiscono in mediana: quest’ultimo, già ammonito, dovrà evitare ulteriori cartellini. In avanti, gli esterni Abbosbek Fayzullaev e Azizbek Ganiev supportano il centravanti Eldor Shomurodov.

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Repubblica Democratica del Congo vs Uzbekistan: i duelli chiave

Yoane Wissa vs. Abdukodir Khusanov

Wissa, punto di riferimento nel sistema di Desabre, è l’energia pura dell’attacco congolese. Contro la Colombia ha agito sulla fascia sinistra, puntando la difesa con la sua velocità. Contro l’Uzbekistan il suo contributo sarà decisivo: con movimenti in profondità, dribbling e grande intensità dovrà allungare i centrali, attirare i marcatori e creare spazi per gli inserimenti di Bakambu.

A marcarlo ci sarà il centrale Khusanov, punto fermo della difesa di Cannavaro. Nell’ultima uscita contro il Portogallo ha guidato il lato destro del blocco centrale, provando a tenere unita la difesa a tre sotto una pressione costante. Nonostante il crollo difensivo nella seconda giornata, Khusanov vanta fisicità e abilità aeree capaci di contenere gli attaccanti di élite. Dovrà mantenere alta la concentrazione, comunicare bene con Rustam Ashurmatov e Asadbek Abdullaev e usare il proprio posizionamento per neutralizzare le incursioni avversarie, impedendo alla Repubblica Democratica del Congo di prendere slancio in transizione.

Samuel Moutoussamy vs Otabek Shukurov

Cuore del centrocampo congolese, Moutoussamy deve dettare il ritmo e aprire varchi per i Leopardi. Nella seconda giornata contro la Colombia ha gestito il possesso e supportato sia la spinta offensiva sia la copertura difensiva. Contro l’Uzbekistan dovrà muoversi tra le linee, verticalizzare in fretta e servire i terzini in sovrapposizione. Se avrà tempo e spazio per girarsi, la sua visione potrà disordinare la difesa avversaria.

A bloccarlo ci proverà Otabek Shukurov. Il suo lavoro difensivo senza palla e la sua disciplina in transizione saranno messi alla prova all’Atlanta Stadium. Insieme a Odiljon Hamrobekov dovrà stringere gli spazi centrali, aggredire i punti di costruzione di Moutoussamy e proteggere la difesa a tre, evitando che gli africani dominino il centrocampo e costringano l’Uzbekistan in un guscio difensivo insostenibile.

Quali sono le possibili combinazioni nel Gruppo K?

Dopo la seconda giornata il Gruppo K è ancora aperto. La Colombia guida con 6 punti e +3 in differenza reti, grazie all’1-0 sulla Repubblica Democratica del Congo.

Il Portogallo è secondo con 4 punti e una differenza reti di +5, subito dietro la capolista grazie a un pareggio e una vittoria. La Repubblica Democratica del Congo è terza con 1 punto e differenza reti −1, dopo un pareggio all’esordio e una sconfitta di misura. L’Uzbekistan chiude con zero punti e una differenza reti di −7, dopo due sconfitte. La terza giornata all’Atlanta Stadium è decisiva: entrambe le squadre lottano per la qualificazione diretta o per una “wild card” nell’ultimo turno.

Se la Repubblica Democratica del Congo vincesse

Una vittoria della squadra di Desabre li porterebbe a 4 punti, in lizza per gli ottavi. Se la Colombia battesse il Portogallo con un ampio margine, i Leopardi potrebbero addirittura agguantare il secondo posto per differenza reti. In caso contrario l’Uzbekistan resterebbe a zero punti ed eliminato. Se il Portogallo non subisce una larga sconfitta, i quattro punti del Congo lo lascerebbero terzo, ancora in corsa tramite le wild card, dove quota quattro è spesso sufficiente per il passaggio del turno.

Se l’Uzbekistan vincesse

In caso di successo, gli uomini di Cannavaro salirebbero a 3 punti, superando la Repubblica Democratica del Congo e chiudendo terzi. La RDC resterebbe invece ferma a 1 punto, ultima nel Gruppo K, eliminata. Anche vincendo, l’Uzbekistan chiuderebbe terzo con 3 punti e una differenza reti probabilmente negativa, dovendo sperare negli altri gironi per una wild card molto incerta.

Un pareggio

Un pari in Georgia lascerebbe il Congo a 2 punti: terzo posto sicuro ma eliminazione certa. L’Uzbekistan resterebbe a 1 punto, ultimo e fuori. Un pareggio evita all’RDC l’ultimo posto, ma con due punti e una differenza reti di −1 le chance di wild card sono nulle, eliminando entrambe le squadre.

Notizie sulle squadre e formazioni

Sébastien Desabre ha a disposizione l'intera rosa senza infortuni né squalifiche. Il portiere Lionel Mpasi-Nzau guida una difesa composta da Chancel Mbemba, Steve Kapuadi e Axel Tuanzebe, con Aaron Wan-Bissaka e Arthur Masuaku sulle fasce. A centrocampo spazio a Edo Kayembe, Noah Sadiki e Samuel Moutoussamy, mentre Yoane Wissa e Cédric Bakambu formeranno la coppia d'attacco nel XI probabile.

Anche Fabio Cannavaro non registra assenze. Il portiere Abduvohid Nematov si riprende il posto tra i pali nonostante l'autorete contro il Portogallo, protetto da Rustamjon Ashurmatov, Abdukodir Khusanov e Abdulla Abdullaev. Behruzjon Karimov e Sherzod Nasrulloev agiscono sulle corsie esterne, con Otabek Shukurov e Odildzhon Khamrobekov in mezzo. Abbosbek Fayzullayev e Azizjon Ganiev supporteranno il centravanti Eldor Shomurodov nell'XI probabile. Aggiornamenti saranno disponibili in prossimità del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La RD Congo ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro la Colombia al secondo turno del Mondiale, il 24 giugno. In precedenza, i Leopardi avevano pareggiato 1-1 con il Portogallo alla prima giornata, un punto strappato con carattere contro una delle favorite del torneo. Nelle amichevoli pre-torneo, la sconfitta per 2-1 contro il Cile e il pareggio a reti inviolate con la Danimarca avevano già mostrato un profilo difensivo solido ma con limiti in fase offensiva. La vittoria per 1-0 sulla Giamaica nei playoff di qualificazione chiude il quinquennio.

L'Uzbekistan ha vinto una sola delle ultime cinque partite, perdendo le altre quattro. La sconfitta per 5-0 contro il Portogallo il 23 giugno è il risultato più recente e il più pesante della serie. Tre giorni prima, il 18 giugno, erano già arrivati tre gol dalla Colombia in un 3-1 che aveva già compromesso il cammino nel girone. Le sconfitte contro Olanda (1-2) e Canada (2-0) in amichevole avevano anticipato le difficoltà. L'unico risultato positivo del periodo è il pareggio a reti inviolate contro il Venezuela, classificato come vittoria nei dati disponibili. Complessivamente, la squadra di Cannavaro ha subito dieci reti nelle ultime cinque gare.

Precedenti

Classifica



