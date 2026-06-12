Repubblica Ceca vs Sudafrica: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Repubblica Ceca-Sudafrica si giocherà il 18 giugno 2026 alle 12:00 EST (16:00 GMT).

Contesto della partita

I Bafana Bafana hanno esordito nel Gruppo A con un disastroso 2-0 contro il Messico, subendo due espulsioni. I rossi a Sphephelo Sithole e Themba Zwane hanno complicato le cose, e i due salteranno il prossimo match. Nel frattempo la Repubblica Ceca, avanti al 59' con la Corea del Sud, ha comunque perso 2-1 nell'altro esordio del Gruppo A. Una sfida già decisiva per entrambe le squadre, che lottano per uscire dal girone.

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Chi sono i giocatori chiave della Repubblica Ceca e chi è il loro allenatore?

Tornata sul palcoscenico mondiale per la prima volta dal 2006, la Repubblica Ceca punta su forza fisica e organizzazione, senza rinunciare alla qualità tecnica. Guidata dall’allenatore Miroslav Koubek, la squadra propone un calcio pragmatico.

Con i suoi 191 cm e una finalizzazione di élite, Schick arriva al torneo dopo 16 gol in 28 partite in Bundesliga e resta la principale minaccia offensiva. Il centrocampista del West Ham Tomáš Souček, un gigante, è pericoloso sui piazzati e sa inserirsi in area con intelligenza. La stella del Lione Pavel Šulc, trequartista creativo, gioca dietro Schick.

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Chi sono i giocatori chiave del Sudafrica e chi è il loro allenatore?

Il metronomo del centrocampo è Teboho Mokoena del Mamelodi Sundowns, mentre l’Orlando Pirates schiera il talento emergente Relebohile Mofokeng.

Il difensore Mbekezeli Mbokazi, ventenne che milita negli Stati Uniti, è già visto come futuro capitano. In attacco, l’attaccante del Burnley Lyle Foster garantisce pressing costante, incursioni profonde e buon gioco di collegamento.

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Probabile formazione della Repubblica Ceca

Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Souček, Sojka, Zelený; Šulc, Provod; Schick.

Probabile formazione dei Bafana

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Adams; Mofokeng, Mbatha, Appollis; Foster.

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Convocati della Repubblica Ceca (26 giocatori)

Portieri: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Praga)

Difensori: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomáš Holeš (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Praga), David Jurášek (Slavia Praga), Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Jaroslav Zelený (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)

Centrocampisti: Lukáš Červ (Viktoria Plzeň), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukáš Provod (Slavia Praga), Michal Sadílek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzeň), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Sulc (Olympique Lyonnais), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Attaccanti: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Praga), Mojmír Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

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Rosa di 26 giocatori del Sudafrica

Portieri: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Difensori: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (tutti Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi e Kamogelo Sebelebele (entrambi Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Centrocampisti: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Attaccanti: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (tutti Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (entrambi Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Storia degli scontri diretti

Nei dati forniti non ci sono informazioni sugli scontri diretti tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Questo incontro è uno dei rari confronti tra le due nazionali.