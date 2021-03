Repubblica Ceca-Italia Under 21 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il cammino dell'Italia Under 21 all'Europeo 2021 inizia contro la Repubblica Ceca. Tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla.

REPUBBLICA CECA UNDER 21-ITALIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Repubblica Ceca Under 21-Irlanda Under 21

Repubblica Ceca Under 21-Irlanda Under 21 Data: 24 marzo 2021

24 marzo 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Rai 2

Rai 2 Streaming: Rai.it, Rai Play

Il cammino dell'Italia Under 21 all'Europeo di categoria inizia dalla sfida alla Repubblica Ceca, il primo dei tre match del gruppo B. Per quest'anno la competizione è stata divisa in due parti: prima quella dei gironi, che si disputerà in questo mese di marzo, poi la fase finale a giugno.

La squadra di Paolo Nicolato ha conseguito la qualificazione dopo aver centrato quattro vittorie consecutive nelle ultime quattro gare tra ottobre e novembre, tra molte difficoltà legate al Covid-19. Gli azzurri hanno chiuso il gruppo al primo posto.

Anche la Repubblica Ceca ha vinto il proprio girone di qualificazione, davanti alla Croazia, guadagnandosi il pass. Nel girone ci sono anche la Slovenia e la Spagna, in un nuovo format che prevede quattro gruppi da 16 squadre.

Qui potete trovare tutte le informazioni necessarie su Repubblica Ceca Under 21-Italia Under 21: dalle ultime sulle formazioni a dove vedere la gara in tv e streaming.

ORARIO REPUBBLICA CECA-ITALIA UNDER 21

Repubblica Ceca Under 21-Italia Under 21 si giocherà mercoledì 24 marzo 2021 alle ore 18.00. Il match si disputerà all'Arena Petrol di Celje, in Slovenia. La gara è valida per il gruppo B.

La partita Repubblica Ceca Under 21-Italia Under 21 potrà essere seguita sui canali Rai, che trasmetteranno l'intero evento. Canale di riferimento sarà Rai Due.

Sarà possibile seguire il match di Euro Under 21 2021 anche in diretta streaming gratis: basterà collegarsi al sito ufficiale della Rai oppure scaricare l'app Rai Play, effettuare il login (iscrizione gratuita) e selezionare il match dal palinsesto.

Nicolato ripartirà dal suo 3-5-2, senza Sottil e Pinamonti in attacco, non convocati rispettivamente per infortunio e per isolamento obbligato. Cutrone con Scamacca in avanti, con Zappa e Sala sulle corsie. Frattesi e Rovella con Tonali in mediana, mentre in difesa Del Prato e Gabbia saranno insieme a Lovato i tre davanti a Carnesecchi.

REPUBBLICA CECA UNDER 21 (3-4-1-2): Jedlicka; Plechaty, Krejci, Fukala; Holik, Havelka, Janosek, Vanicek; Bucha; Lingr, Sasinka.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Zappa, Frattesi, Rovella, Tonali, Sala; Cutrone, Scamacca.