Repubblica Ceca-Inghilterra dove vederla: Mediaset o Sky? Canale tv e diretta streaming

Repubblica Ceca e Inghilterra si sfidano nelle qualificazioni a Euro 2020: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Sfida di vertice nel Gruppo A: e si affrontano al Sinobo Stadium di Praga nella settima giornata delle qualificazioni a .

I padroni di casa arrivano a questo incontro forti del loro secondo posto nel girone, a quota 9 punti. Nelle cinque gare disputate fino ad ora la Repubblica Ceca ha infatti conquistato tre vittorie e due sconfitte. Una di queste è arrivata proprio contro l'Inghilterra lo scorso 22 marzo.

Un netto 5-0 che la Nazionale dei Tre Leoni sogna ora di poter ripetere per allungare proprio su quella che in questo momento si sta dimostrando la diretta rivale nel girone.

Prima del calcio d'inizio le due selezioni sono infatti distanziate solamente da tre lunghezze, dal momento che gli inglesi guidano il Gruppo A con 12 punti. Nelle quattro partite disputate fino ad ora nelle qualificazioni l'Inghilterra di Southgate ha infatti conosciuto solamente la parola vittoria, avendo la meglio nell'ordine di Repubblica Ceca, Montenegro, Bulgaria e Kosovo.

Oltre alla gara del marzo scorso, Repubblica Ceca e Inghilterra nel corso della loro storia si sono incontrate altre tre volte. La prima risale al 1908, seguita poi da altre due amichevoli nel 1998 e nel 2008. Nelle prime due occasioni a imporsi sono sempre stati i britannici mentre al terzo tentativo la Repubblica Ceca è riuscita a conquistare un pareggio.

In questa pagina tutte le informazioni su Repubblica Ceca-Inghilterra: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Repubblica Ceca-Inghilterra

Repubblica Ceca-Inghilterra Data: 11 ottobre 2019

11 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Mediaset - Canale 20

Mediaset - Canale 20 Streaming: Mediaset Play

ORARIO REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA

La gara di qualificazione a Euro 2020 Repubblica Ceca-Inghilterra si disputerà al Sinobo Stadium di Praga venerdì 11 ottobre 2019. Match arbitrato dal fischietto sloveno Skomina, il calcio d'inizio sarà alle ore 20.45 italiane.

Repubblica Ceca-Inghilterra verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset sul Canale 20. Chiunque potrà dunque assistere a questa importante sfida di qualificazione ai prossimi europei direttamente dalla propria tv.

Chi preferisce seguire la gara Repubblica Ceca-Inghilterra in potrà invece farlo attraverso il sito ufficiale di Mediaset Play, oltre che sull'app dedicata. Sarà così possibile restare aggiornati con quanto accade a Praga anche in mobilità attraverso pc, smartphone e tablet.

Jaroslav Silhavy dovrebbe affidarsi a un consalidato 4-2-3-1 con Vaclik tra i pali. A formare la difesa a quattro dovrebbero invece essere Celustka e Brabek come centrali e Coufal e Boril come terzini. In mediana spazio a Kral e Soucek, con Masopust, Darida e Jankto alle spalle dell'unica punta Schick.

Stesso modulo per Gareth Southgate, che in attacco può contare sulla forza del capitano Harry Kane. A sorreggere il bomber del dovrebbero essere Sterling, Sancho e Mount, vista l'indisponibilità di Lingard e Dele Alli. A completare il centrocampo saranno con ogni probabilità Henderson e Rice, mix d'esperienza e freschezza.

Il compito di proteggere Pickford sarà invece affidata a Keane e Maguire, con Rose e Alexander-Arnold sugli esterni.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Brabek, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Keane, Maguire, Chilwell; Henderson, Rice; Sancho, Mount, Sterling; Kane.