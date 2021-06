Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1, agli inglesi basta un acuto di Sterling: vittoria e primo posto

Basta un acuto di Sterling all'Inghilterra per piegare la Repubblica Ceca e conquistare il primo posto nel girone D. I cechi al ripescaggio.

L'Inghilterra vince contro la Repubblica Ceca (0-1) grazie ad un goal di Sterling e si qualifica, come prima, agli ottavi di finale. A Wembley basta un acuto del giocatore del City al 12' per piegare la resistenza dei cechi. Male la Repubblica Ceca che si fa superare pure dalla Croazia al secondo posto, vittoriosa 3-1 sulla Scozia. I cechi, dunque, arrivano agli ottavi tramite i ripescaggi. L'Inghilterra giocherà il 29 giugno a Wembley contro la seconda del gruppo F.

Primo tempo con inglesi subito in palla: al 2' è proprio Sterling a colpire il palo su assist di Shaw. Dieci minuti più tardi arriva il gol inglese: lo spunto dalla sinistra è di Grealish, perfetto il cross sul secondo palo: Saka non può arrivarci, ma alle sue spalle è indisturbato Sterling, che di testa deposita in rete. L'Inghilterra spinge e la Repubblica Ceca vacilla: ci provano Kane e Grealish, ma senza esito. Al 35' chance per Soucek, ma senza fortuna. Poco prima del riposo è Kane a farsi nuovamente vivo, ma la mira non è precisa. Nella ripresa la Repubblica Ceca guadagna metri, ma senza grande lucidità in area di rigore. Zero tiri in porta da una parte e dall'altra, la partita arriva al 85' senza sussulti: c'è il goal di Henderson annullato per fuorigioco. Poi nessun succede nulla fino alla fine.

REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA 0-1

MARCATORI: 12' Sterling

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; Masopust (64′ Hlozek), Darida (64′ Kral), Jankto (46' Sevcik); Schick (76′ Pekhart). All. Silhavy.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones (79′ Mings), Maguire, Shaw; Rice (46' Henderson), Phillips; Saka, Grealish (67′ Bellingham), Sterling (67′ Rashford); Kane. All. Southgate.

AMMONITI: Boril