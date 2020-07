Repubblica - Brozovic, notte agitata al pronto soccorso: intervengono i carabinieri

Altro episodio controverso con protagonista Marcelo Brozovic, apparso "alterato dall'alcol" al pronto soccorso dove aveva accompagnato un amico.

Non accennano a placarsi le polemiche attorno alla figura di Marcelo Brozovic, finito recentemente nell'occhio del ciclone per essere passato col rosso ad un semaforo in leggero stato d'ebbrezza.

Stavolta il centrocampista dell' è stato protagonista di una vicenda ricostruita da 'La Repubblica', avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano.

Il giocatore croato si è presentato al nosocomio in compagnia di un amico che sosteneva di essersi procurato un taglio accidentale alla gamba con il vetro di un bicchiere rotto ma, invece di rispettare la fila, Brozovic ha scavalcato chi lo precedeva insistendo che l'amico venisse visitato immediatamente.

Un comportamento oltre le righe che ha indispettito i sanitari, i quali hanno chiamato il 112. Al loro arrivo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno avuto modo di constatare un Brozovic "apparso alterato dall'alcol", che continuava ad agitarsi e inveire.

Dopo averlo accompagnato all'esterno della struttura, i carabinieri hanno avvertito Brozovic che se avesse continuato a comportarsi in quel modo sarebbe andato incontro a qualche guaio serio. A quel punto l'ex si è calmato e ha chiesto scusa a tutti, evitando così di ricevere multe o denunce.