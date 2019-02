Repka condannato a 15 mesi per frode: ha venduto una macchina non sua

Tomas Repka, ex difensore della Fiorentina, ha venduto una Mercedes per 46.500 euro che però non era più di sua proprietà.

Gli appassionati di calcio più 'anziani' ricorderanno sicuramente Tomas Repka nella nostra Serie A: dal 1998 al 2001 ha vestito la maglia della Fiorentina, di cui era un titolare inamovibile. Appesi gli scarpini a chiodo, però, il ceco ha fatto parlare di sé per vicende spiacevoli.

Lo scorso agosto vi abbiamo raccontato l'episodio avvenuto con la sua ex moglie: fu condannato a sei mesi - poi commutati in servizi sociali - per aver pubblicato un annuncio come escort con la foto e il numero di telefono dell'ex moglie.

Adesso, invece, è stato condannato a Praga a 15 mesi di carcere per frode: Repka è stato ritenuto colpevole di aver venduto, nel dicembre 2016, una Mercedes per 1,2 milioni di corone (circa 46.500 euro) che però non era più di sua proprietà e che usava con un contratto di noleggio. Il suo legale ha già annunciato ricorso.

Ma non sono solo gli unici due episodi che lo hanno visto 'protagonista' con la legge. Nel 2015 e nel 2016 è stato fermato per guida in stato di ebbrezza; sul suo capo anche un'altra condanna per non aver pagato gli alimenti all'ex consorte.