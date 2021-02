Roy Keane avvisa: "Se il Liverpool continua così, prossimo titolo tra trent'anni"

4-1 in casa. Abbattuto, dal Manchester City. Periodo a dir poco nero per il Liverpool di Klopp, che sembra ormai già tagliato dalla corsa al titolo di Premier League, nonostante manchino ancora due mesi e mezzo alla conclusione del torneo inglese.

La batosta casalinga, nella giornata che doveva portare ad un ritorno di fiamma dei Reds, ha abbattuto l'umore di squadra e tifosi, con il Liverpool di fatto a -10 dalla vetta e con una gara in più rispetto al Manchester City, potenzialmente a tredici punti di distanza.

Una situazione che Roy Keane, opinionista tv e sopratutto leggenda del Manchester United, ha commentato duramente:

“Per me, il Liverpool è un pessimo campione in carica. Se continua a giocare in questo modo dovrà aspettare altri 30 anni per vincere di nuovo il titolo".