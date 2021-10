Rennes-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG va a Rennes a caccia della nona vittoria su 9 partite di Ligue 1: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

RENNES-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Rennes-PSG

Rennes-PSG Data: 3 ottobre 2021

3 ottobre 2021 Orario: 13.00

13.00 Canale tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Sky Sport Uno e Sky Sport Football Streaming: Sky Go e NOW

Primissimo in Ligue 1, e apparentemente destinato a conquistare il campionato con diverse giornate d'anticipo, il PSG va in casa del Rennes per proseguire la propria marcia trionfale, che fino a questo momento lo ha visto vincere 8 partite su 8.

Il PSG è peraltro reduce anche dal prestigiosissimo successo ottenuto in Champions League sul Manchester City, nel quale Leo Messi è andato a segno per la prima volta dal suo arrivo in Francia. Un 2-0 che ha parzialmente vendicato l'eliminazione, sempre per mano del City, dalle semifinali della scorsa edizione.

Il Rennes, al contrario, si è reso protagonista di un avvio di stagione molto complicato: i bretoni hanno vinto appena due partite su 8 e sono attualmente posizionati nella parte medio-bassa della classifica di Ligue 1.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Rennes-PSG: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO RENNES-PSG

Rennes-PSG, gara valida per l'ottava giornata di Ligue 1, si giocherà al Roazhon Park di Rennes nel primo pomeriggio di domenica 3 ottobre 2021: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 13.

Rennes-PSG sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky, che da quest'anno detiene i diritti della Ligue 1. La gara, in particolare, sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Rennes-PSG si potrà vedere anche in diretta streaming, anche se solo per gli abbonati a Sky, che potranno scaricare l'applicazione Sky Go su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand di Sky che consente la visione del meglio dell'emittente satellitare tramite l’acquisto di uno dei pacchetti presenti.

RENNES (4-4-2): Gomis; Traoré, Omari, Aguerd, Meling; Bourigeaud, Martin, Tait, Sulemana; Laborde, Terrier.

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Wijnaldum, Gueye, Verratti; Messi, Mbappé, Neymar.