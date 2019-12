Rennes-Lazio, Immobile e Caicedo guidano l'Aquila a caccia dell'impresa

La Lazio cerca il pass qualificazione nell'ultima giornata del girone di Europa League: Immobile e Luis Alberto in campo dal primo minuto.

La cerca una qualificazione che ha il sapore dell'impresa: l'ultimo successo casalingo contro il Cluj ha lasciato un'ultima speranza agli uomini di Inzaghi, che cercano il successo sul campo di un già fuori dai giochi.

La formazione francese ha collezionato soltanto un punto in cinque partite ed è già eliminata dalla competizione: l'Aquila deve invece vincere e sperare che il vinca in casa del Cluj, una combinazione che proietterebbe la squadra di Inzaghi a pari punti con i romeni con un vantaggio nel numero dei goal fatti fuori casa negli scontri diretti.

I precedenti sorridono inoltre alla Lazio: il Rennes non ha mai vinto nelle ultime cinque sfide contro squadre italiane (2 pareggi e 3 sconfitte). I biancocelesti devono però invertire un trend negativo in trasferta: sono arrivate quattro sconfitte nelle ultime quattro gare in .

Inzaghi lascia a casa Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Radu, oltre all'infortunato Marusic e a Strakosha. Dentro invece Ciro Immobile, favorito su Correa accanto a Caicedo, mentre Luis Alberto è costretto agli straordinari. In difesa occasione per Vavro con Bastos e Acerbi. Ampio turnover anche per i francesi, già fuori dai giochi.

Le probabili formazioni di Rennes-Lazio:

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Nyamsi, Gnagnon, Doumbia; Da Cunha, Lea Siliki, Grenier, Tait; Gboho, Siebatcheu

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo