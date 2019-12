Rennes-Lazio dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

La Lazio deve battere il Rennes e tifare Celtic per sperare nella qualificazione: tutte le info sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La , reduce dalla settima vittoria consecutiva in campionato ottenuta contro la , deve vincere anche a nell'ultima giornata della fase a gironi per sperare nella qualificazione ai sedicesimi di .

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Alla squadra di Simone Inzaghi però un successo contro il Rennes potrebbe non bastare ma i biancocelesti devono anche tifare per il , già qualificato e sicuro del primo posto. Se gli scozzesi non vinceranno in casa del Cluj, infatti, l'avventura della Lazio in Europa per questa stagione sarà già finita.

Nella gara d'andata la Lazio, dopo essere andata in svantaggio, ha ribaltato il risultato vincendo per 2-1 con goal di Milinkovic-Savic e Immobile.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Rennes-Lazio: dalle ultime sulle formazioni alle informazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

RENNES-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Rennes-Lazio

• Data: giovedì 12 dicembre 2019

• Orario: 18.55

• Canale TV: Sky e TV8

• Streaming: Sky Go, Now Tv e TV8.it

ORARIO RENNES-LAZIO

Il match tra Rennes e Lazio si giocherà giovedì 12 dicembre 2019 al 'Roazhon Park' di Rennes. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18.55 italiane.

Rennes-Lazio, gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League, verrà trasmessa come sempre da Sky per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 253 del satellite).

La gara tra Rennes e Lazio sarà disponibile anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre,121 del satellite).

Rennes-Lazio sarà visibile anche in . Tutti gli abbonati a Sky, potranno seguirla su dispositivi quali pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Sarà inoltre possibile seguire il match dell’Olimpico in diretta streaming attraverso il sito ufficiale di TV8 e per gli abbonati al servizio streaming di Sky anche su Now Tv.

Ampio turnover per Inzaghi, che lascia a a riposo titolari come Milinkovic-Savic, Leiva, Radu e Strakosha. Turno di riposo anche per uno tra Immobile e Correa in avanti, con Caicedo sicuramente in campo dal 1'.

A centrocampo Jony in vantaggio a sinistra, con Parolo e Cataldi a completare il trio mediano insieme a Luis Alberto. In difesa l'unico a non rifiatare è sempre Acerbi: con lui ci saranno Vavro e Bastos.

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Nyamsi, Gnagnon, Doumbia; Da Cunha, Lea Siliki, Grenier, Tait; Gboho, Siebatcheu

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo