Rennes contro Deschamps: "Terrier non convocato, che messaggio sta dando?"

Tra i migliori bomber francesi, non è stato ancora chiamato dalla Francia: "Il messaggio è che verrai convocato solo se giochi all'estero?".

A 25 anni, Martin Terrier non ha ancora mai giocato con la Francia. Chiuso da Giroud, Benzema e i grandi attaccanti che compongono la squadra vice-Campione del mondo, l'attaccante transalpino non ha fin qui avuto la sua chance nonostante le statistiche sempre più importanti.

Nel 2021/2022, infatti, Terrier - bomber del Rennes - è stato tra i migliori marcatori del torneo con 21 goal, mentre nell'attuale stagione è a 8 in 14 match. Ottima media per un giocatore che ha militato nella Francia Under 21, ma non è mai stato chiamato da Deschamps.

"Kolo Muani ha fatto un ingresso eccezionale. Non sto criticando il livello del giocatore, è un grande giocatore. Ma avevo sentito dire: sì, per andare in Francia devi avere esperienza, aver giocato in Champions League. Martin Terrier ha giocato in tutte le competizioni europee, quindi cosa ci vuole?".

Ad intervenire nella questione è il suo direttore sportivo al Rennes, Maurice. Il dirigente ha criticato Deschamps per la mancata convocazione al Mondiale di Terrier, con Kolo Muani invece scelto dopo l'infortunio di Nkunku.

"Forse non gli piace il profilo di Martin, o c'è qualcos'altro" ha continuato Maurice all'Equipe. "Siamo riusciti a trattenere Martin Terrier la scorsa estate, che non andrà in un club della Premier".

"E lì, che messaggio stai mandando ai giocatori francesi, appunto? Andare all'estero per giocare con la Francia? Questo non è necessariamente il messaggio giusto. Non credo ".