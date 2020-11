Renica ricorda Maradona: "Quando pregò per mia figlia Federica"

Da qualche giorno, Alessandro Renica ha cambiato la propria foto profilo di Facebook con l'immagine di Diego Armando Maradona. Naturale: del Diez è stato compagno di squadra e di vittorie in serie. Ma soprattutto amico. Di quelli che resistono alle distanze e rimangono anche quando le rispettive carriere nel mondo del calcio si sono concluse.

Tanti i messaggi social di Renica per ricordare Maradona. Omaggi a Diego, stilettate contro coloro che stanno provando a macchiarne il ricordo. E poi un ricordo intimo, personale, legato alla famiglia e allo stesso tempo all'amico. Un momento triste della vita dell'ex difensore che l'argentino, con le sue parole, è riuscito ad addolcire.

"Allora, è giunta l’ora di raccontarvi una storia molto triste per me, con un bel finale però: non avrei mai voluto farlo, essendo vissuti personali e riservati, ma oggi è il momento, sento il dovere di farlo e lo devo a Diego perché qualche essere “ignobile” prima di giudicare l’uomo Maradona rifletta. Nel dicembre del 1996 nasce mia figlia Federica, gemella di Veronica (nate prematuramente di 28 settimane di gestazione): Veronica nn ce la fa purtroppo... qualche giorno dopo io nello sconforto più totale, pieno di tranquillanti, ricevo una telefonata, l’unica (non me ne abbiano i miei compagni, è pura verità) da Diego, il quale mi dice delle parole così belle che mi risollevano, mi danno forza e coraggio e speranza (visto che anche Federica era in pericolo di morte) e mi dice queste parole che sono scalfite nella mia mente e nel mio cuore: “Ale io da oggi in poi pregherò per tua figlia Federica tutti i giorni e vedrai che andrà tutto bene”. E come al solito il dio del calcio ha avuto ragione. Questa è la mia “pepita”. Poi qualcuno si chiede perché lo amavamo... Diego non si tocca... non ci provate... non ve lo permetterò... non ve lo permetteremo...".