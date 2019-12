Rende-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Rende ospita il Bari nella 17ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Rende fanalino di coda, guidato in panchina da Andrea Tricarico, sfida in casa il Bari di Vincenzo Vivarini nella 17ª giornata del Girone C di Serie C. I calabresi chiudono la graduatoria con 10 punti nelle prime 16 gare, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, i pugliesi si trovano invece al 5° posto a quota 30 con 8 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Negli unici 2 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni, risalenti al Campionato di Serie C 1983/1984: in quell'occasione i Galletti si imposero in entrambe le partite e a fine stagione ottennero la promozione in Serie B.

Il Rende ha collezionato 2 sconfitte, fra cui quella recente con la Reggina, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate, il Bari invece è reduce da 2 pareggi, incluso quello dell'ultima settimana con il Teramo, e 2 vittorie.

Fra i calabresi il centrocampista centrale Luca Scimia è il miglior marcatore con 3 goal all'attivo, mentre Mirko Antenucci è il bomber dei biancorossi con 11 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Rende-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO RENDE-BARI

Rende-Bari sarà giocata il pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, scelto dalla società calabrese per disputare le proprie partite casalinghe. La gara, che sarà arbitrata dal signor Davide Miele della sezione di Nola, sarà la 3ª fra le due formazioni in Serie C.

La partita Rende-Bari sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà dunque possibile seguire il match in chiaro.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche sul proprio televisore se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Davide Lattanzi.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire Rende-Bari in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Tricarico avrà a disposizione l'intera rosa e potrebbe puntare sullo stesso 11 sceso in campo nella sconfitta contro la Reggina. Fra i pali ci sarà dunque Savelloni, davanti a lui una linea a quattro composta da Vitofrancesco, Nossa, Bruno e Blaze. A centrocampo la regia sarà affidata al senegalese Ndiaye, con Murati e Scimia che dovrebbero giocare da mezzali. In attacco tridente con Vivacqua centravanti e Giannotti e Rossini esterni offensivi ai suoi lati.

Vivarini opterà per il 4-3-1-2. In attacco Simeri affiancherà il bomber Antenucci, mentre sulla trequarti Terrani è in vantaggio su Floriano. A centrocampo ballottaggio per il ruolo di mezzala destra fra Hamlili e Scavone, con Bianco in cabina di regia e Schiavone mezzala sinistra. Fra i pali agirà Frattali, con Berra e Perrotta terzini e Sabbione accanto a Di Cesare al centro della difesa. Torna a disposizione dopo aver saltato per infortunio 10 gare anche l'ala destra D'Ursi, con il terzino sinistro Filippo Costa unico indisponibile.

RENDE (4-3-3): Savelloni; Vitofrancesco, Nossa, Bruno, Blaze; Murati, Ndiaye, Scimia; Giannotti, Vivacqua, Rossini.

BARI (4-3-1-2): Frattali, Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili, Bianco, Schiavone; Terrani; Simeri, Antenucci.