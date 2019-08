Renato Sanches verso la Ligue 1: trattativa in corso fra Lille e Bayern Monaco

Renato Sanches ha chiesto la cessione e il Bayern Monaco intende accontentarlo: trattativa fra il Lille e i tedeschi, il portoghese verso la Ligue 1.

A più riprese Renato Sanches si è lamentato della scarsa considerazione nei suoi confronti da parte del tecnico del Niko Kovac, chiedendo in modo deciso una cessione. Così il club tedesco, secondo quanto riporta 'Sky ', vuole provare ad accontentarlo e a trovargli una sistemazione negli ultimi 10 giorni del calciomercato estivo.

I francesi del , infatti, si sarebbero fatti avanti per il giocatore portoghese, avviando una trattativa per il suo approdo in .

Si lavora, secondo 'Sky Germania', a un trasferimento a titolo definitivo, che sarebbe la soluzione preferita dai tedeschi. La prima richiesta economica fatta dal al club francese in tal senso sarebbe di 30 milioni di euro.

Il Lille, che non ha problemi di liquidità, avendo operato finora cessioni per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro (cedendo fra gli altri Pepé e Rafael Leão) comunque sarebbe disposto a prendere Renato Sanches anche in prestito con diritto di riscatto.

Prima di piazzare l'affondo decisivo per Renato Sanches, tuttavia, il club transalpino vorrebbe cedere anche Thiago Maia, su cui è forte l'interesse del . Renato Sanches, dal canto suo, sarebbe favorevole a un passaggio al Lille, visto che nella squadra francese troverebbe i connazionali José Fonte e Luis Campos.

In campo in prima fila anche il potente agente Jorge Mendes, che cura gli interessi di Sanches. Le parti continuano a cercare un'intesa, che tuttavia al momento non è ancora stata raggiunta.