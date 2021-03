Renato chiama Douglas Costa al Gremio: "È disposto a venire qui"

Destinato a tornare alla Juventus, Douglas Costa sta attirando l'attenzione del Gremio. Portaluppi: "Ho parlato più volte con lui, è interessato".

Il destino di Douglas Costa non è affatto deciso, ma a grandi linee è come se lo fosse. Perché, come rivelato da Goal, a luglio l'esterno brasiliano non sarà riscattato dal Bayern e farà ritorno alla Juventus. Che però non ha intenzione di tenerlo in rosa. E dunque, la domanda sorge spontanea: quale sarà il suo futuro?

Tra costanti voci di interessamenti dall'Inghilterra, in realtà mai giunti a un punto davvero concreto, eccone una che apparentemente un fondo di verità ce l'ha. Arriva dal Brasile, e in particolare dal Gremio. Ovvero il primo club di Douglas Costa, prima che il mancino attirasse l'attenzione dello Shakhtar Donetsk e del calcio europeo.

Tra gli argomenti trattati dall'allenatore Renato Gaucho, il celebre ex romanista Portaluppi, dopo il 4-0 al Pelotas nel torneo statale del Rio Grande do Sul, è comparso anche Douglas Costa. Uno dei grandi sogni del club tricolor assieme al colombiano Rafael Santos Borré (River Plate) e all'ex Rafael Carioca, attualmente in Messico ai Tigres.

"Ho parlato personalmente con tutti loro. Tutti sono disposti a venire al Gremio. Ma ci sono cose che sfuggono ai parametri economica. Ho parlato più volte con Douglas Costa, che si è mostrato interessato. Ho parlato con Rafael Carioca. Ma qui entra in gioco la parte economica, e dipende dal Gremio, non da me".

Anche in questa stagione Douglas Costa ha giocato poco: appena 11 spezzoni di partita in Bundesliga. Attualmente è ai box da metà febbraio a causa di un infortunio al piede destro. Ma per il Gremio, anche a 30 anni suonati, rappresenterebbe un innesto di lusso.