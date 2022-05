RENATE-JUVENTUS UNDER 23: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Renate-Juventus Under 23

Data: 12 maggio 2022

Orario: 20.30

Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, OneFootball, 196Sports

E' in pieno svolgimento il sogno della Juventus Under 23 nei playoff di Serie C: i bianconeri guidati da Lamberto Zauli hanno raggiunto il primo turno della fase nazionale dopo aver eliminato Piacenza e Pro Vercelli.

La squadra piemontese è reduce dal primo atto contro il Renate, terminato sul punteggio di 1-1: al vantaggio nerazzurro di Celeghin ha risposto, dopo soli due minuti, Compagnon per i padroni di casa.

Juventus Under 23 costretta dunque a vincere in trasferta per festeggiare l'approdo al turno seguente: in caso di parità complessiva dopo i 180', infatti, a qualificarsi sarebbe proprio il Renate, in qualità di testa di serie che gioca in casa la gara di ritorno e può vantare un miglior posizionamento nel girone A della stagione regolare (quarto contro ottavo).

Se per i brianzoli questo è il primo turno a vederli protagonisti, lo stesso non può dirsi per la Juventus Under 23, qualificatasi dopo lo 0-0 col Piacenza (decisivo il miglior piazzamento) e la vittoria di misura a Vercelli contro la Pro.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Renate-Juventus Under 23: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO RENATE-JUVENTUS UNDER 23

La sfida tra Renate e Juventus Under 23, valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, si disputerà giovedì 12 maggio 2022 allo stadio 'Città di Meda' nel comune di Meda. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:30.

DOVE VEDERE RENATE-JUVENTUS UNDER 23 IN TV

Renate-Juventus Under 23 sarà visibile su Eleven Sports grazie all'apposita applicazione disponibile per le smart tv: una volta attivato l'abbonamento, si dovranno inserire le credenziali usate in fase di registrazione per accedere e selezionare l'evento desiderato.

Non ci sarà invece la diretta su su Sky, né tantomeno su Rai Sport.

RENATE-JUVENTUS UNDER 23 IN DIRETTA STREAMING

App di Eleven Sports scaricabile anche su smartphone e tablet, mentre da pc basterà collegarsi al sito ufficiale da browser per accedere e avviare la visione.

A disposizione anche la piattaforma OneFootball, in modalità pay-per-view, mentre per i residenti all'estero sarà possibile assistere alla sfida tra Renate e Juventus Under 23 tramite la piattaforma 196Sports.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE-JUVENTUS UNDER 23

RENATE (3-5-2): Albertoni; Merletti, Possenti, Silva; Anghileri, Baldassin, Esposito, Celeghin, Cicconi; Maistrello, Piscopo. All. Cevoli