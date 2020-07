Remy al Benevento, salta il trasferimento: non ha superato le visite mediche

Loic Remy non ha ottenuto l'idoneità sportiva per giocare in Italia: salta dunque l'acquisto del Benevento, che aveva già finalizzato l'operazione.

Non sarà Loic Remy il primo suggestivo rinforzo del dopo la promozione in : la trattativa per l'acquisto dell'attaccante francese era ormai finalizzata sotto ogni punto di vista, ma poco prima della firma è arrivato lo stop dei medici.

Secondo quanto riferito infatti da 'Ottopagine.it', l'ex avrebbe svolto correttamente la prima parte delle visite mediche, ma non avrebbe ottenuto poi l'idoneità sportiva per giocare l' dopo ulteriori controlli.

Il giocatore era arrivato in Italia la stessa sera in cui la squadra di Inzaghi festeggiava la promozione: poi la cena con Vigorito, e lo stesso allenatore. Ora la brusca frenata per Remy, che domani incontrerà il direttore sportivo per i saluti.