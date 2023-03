Reiss Nelson trascina l’Arsenal contro il Bournemouth: per lui tre partite e tre goal in campionato

In stagione ha giocato pochissimo, ma contro il Bournemouth è stato assoluto protagonista: ha segnato il goal decisivo al 97’.

L’Arsenal supera anche l’esame Bournemouth e inanella la sua quarta vittoria consecutiva in campionato. Un successo che era pronosticabile, visto che le ‘Cherries’ sono penultime in classifica, ma che in realtà assume un valore speciale se si pensa a come si era messa la gara.

All’Emirates Stadium infatti, gli ospiti non solo si sono portati in vantaggio grazie ad una rete siglata da Billing dopo nemmeno un minuto di gioco, ma hanno anche raddoppiato al 57’ grazie ad una rete di Senesi, portandosi dunque su un clamoroso 0-2.

La rimonta degli uomini di Arteta è partita a mezzora dalla fine e soprattutto grazie a Reiss Nelson, ex gioiello del settore giovanile dei Gunners che nel corso di questa annata ha di fatto giocato pochissimo.

L’attaccante classe 1999, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Feyenoord, è entrato al 69’, in sostituzione di Smith Rowe, dopo che Partey al 62’ aveva accorciato le distanze e da lì in poi ha dato vita ad un vero e proprio show.

Un minuto dopo il suo ingresso in campo, con un bel cross dalla sinistra ha offerto a Ben White il pallone del 2-2 e poi, in pieno recupero al 97’, quando mancava un nulla al triplice fischio finale, ha raccolto un pallone al limite dell’area, ha caricato il suo mancino e scaraventato il pallone alle spalle di Neto per il definitivo 3-2.

Un goal bellissimo segnato alla sua terza presenza in campionato. Ma non è tutto. Nelson, che nel torneo aveva sin qui totalizzato solo 64’ di gioco, è alla sua terza rete nel torneo. A fine settembre infatti, aveva messo a segno una doppietta nel 5-0 al Nottingham Forest.

Il suo score attuale parla dunque di tre partite condite da tre goal e due assist: numeri impressionanti.

Considerato da giovanissimo uno dei migliori prospetti del calcio inglese, ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra quando aveva solo quindici anni e a diciassette ha fatto il suo esordio tra i professionisti.

Duttile e molto forte dal punto di vista tecnico, ha poi faticato ad imporsi ad alti livelli, tanto che è stato mandato prima in Germania (all’Hoffenheim) e poi in Olanda (al Feyenoord appunto), a continuare il suo percorso di maturazione.

Nel corso di questa stagione è stato anche frenato da molti problemi fisici (non scendeva in campo da novembre), ma chissà che proprio la gara con il Bournemouth non possa segnare un nuovo inizio.

Intanto ha consentito all’Arsenal di restare a +5 sul Manchester City e di compiere un altro metro nella corsa che porta al titolo di campione d’Inghilterra.