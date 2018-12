Reiss Nelson, il prospetto NxGn dell'Arsenal che brilla con l'Hoffenheim

Il 18enne sta seguendo le orme degli inglesi Ademola Lookman e Jadon Sancho, entrambi in rapida crescita in Bundesliga.

La Bundesliga sta dimostrando di essere un rifugio sicuro per i giovani talenti inglesi nelle ultime due stagioni. Personaggi del calibro di Jadon Sancho, Ademola Lookman, Reece Oxford e Ryan Kent sono arrivati in Germania, così da brillare con, ad esempio, Borussia Dortmund e RB Leipzig.



Sancho ha continuato a prosperare con la capolista Dortmund, ricevendo una convocazione con l'Inghilterra, mentre Lookman si è detto molto interessato a tornare al Lipsia, nonostante l'Everton non sia convinto.



Visti i grandi risultati di questa coppia, altri hanno messo in conto di trasferirsi in Germania per crescere. Reiss Nelson è stato ceduto dall'Arsenal per rafforzare l'Hoffenheim di Julian Nagelsmann. Da canto suo il giovane allenatore ha regalato all'inglese diverse presenze, ottenendo grandi risultati.

Rapido e dotato di grande agilità come Sancho, Nelson è stato benedetto con molte caratteristiche tecniche senza avere però una grande forza fisica. Da canto suo però non è per nulla preoccupato da questo punto di vista.



"Andavamo al campo da calcio vicino alla mia tenuta e giocavamo fino a quando non era buio" ha detto Nelson. "Quando giochi con le persone più grandi ti aiuta mentalmente, perché sono più grandi e più forti di te. Devi essere all'altezza di questo. Non ci sono arbitri lì, quindi non subisci falli. Cresci più velocemente in un posto dove tutto va bene".



Molti fans dell'Arsenal erano frustrati dall'idea di lasciare andare Nelson in prestito, ma anche se solo temporaneamente, la mossa si è dimostrata estremamente vantaggiosa per il giovane inglese.

In soli 327 minuti di Bundesliga Nelson ha segnato sei goal con appena 2 tiri, ha completato otto dribbling e ha avuto fin qui una media importante di un passaggi chiave, sia in campionato che in Champions League. Ha anche effettuato un match in difesa, con una media di 1,4 tackle a partita in entrambe le competizioni di cui sopra.



Consigliato da Sancho, visto che entrambi da bambini giocavano a Southwark e possedevano abilità simili, Nelson ha dimostrato di non essere da meno del giocatore in forza al Dortmund.



"Jadon sa che mi piace l'uno contro uno" ha detto Nelson. "Sa che sono un giocatore veloce e ha detto che c'erano molte opportunità di quel tipo in Bundesliga. Abbiamo molte somiglianze, quindi ha detto che sarei dovuto andare là per mostrare la mia abilità".



È ancora presto, ma le sagge parole di Sancho sembrano essere state profetiche: sia per Nelson, sia per l'Hoffenheim.