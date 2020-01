Reina, il retroscena su Donnarumma: “Al Milan perché doveva andar via”

Pepe Reina parla del suo approdo all’Aston Villa e svela: “Oro torno a sentirmi calciatore. Donnarumma doveva andare, ma è rimasto”.

Pepe Reina ha deciso di ripartire dall’. Il portiere iberico, che al è stato chiuso da Donnarumma nel corso dell’ultimo anno e mezzo, nei giorni scorsi ha deciso di lasciare l’ per chiudere la stagione in Premier League.

Reina, che si è trasferito a con la formula del prestito secco, parlando ai microfoni di Onda Cero ha svelato cosa l’ha spinto ad iniziare una nuova avventura ad annata in corso.

“Mi sono trasferito fino a giugno con l’obiettivo di aiutare la squadra a fare bene. All’Aston Villa avrò l’opportunità di giocare ogni settimana e di tornare a sentirmi un giocatore”.

Per il portiere spagnolo le cose al Milan non sono andate come probabilmente aveva inizialmente immaginato.

“Ho firmato un anno e mezzo fa. In quel momento Donnarumma stava per andarsene, ma alla fine è rimasto. Ho fatto del mio meglio per provare a giocare e per aiutare Gianluigi nella sua crescita. Il Milan è un club che prima o poi tornerà a competere per tutto”.

Reina conosce già benissimo la Premier League, visto che per ben otto anni ha vestito la maglia del .