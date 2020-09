Reims-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PSG protagonista sul campo del Reims nel 5° turno di Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REIMS- : CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -PSG

-PSG Data: 27 settembre 2020

27 settembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La giunge alla sua quinta giornata ed il PSG vice-campione d’Europa, dopo un inizio di torneo quanto meno complicato, è pronto a tornare in campo per trovare quei punti che possano consentirgli di avvicinarsi alle zone alte di classifica. Il prossimo ostacolo che i parigini saranno chiamati a superare è il Reims di David Guion.

Per ‘Les rouges et blancs’ si tratta di un match già di una certa importanza, visto che c’è da mettere alle spalle la prima striscia negativa della stagione. Il Reims infatti, ha sin qui ottenuto un solo punto in campionato, figlio del pareggio maturato per 2-2 alla prima giornata sul campo del . Da allora in poi ha inanellato tre sconfitte consecutive che l’hanno ancorato al penultimo posto in classifica. Finora, peggio ha fatto solo il che è ultimo con 0 punti.

Il PSG nelle ultime due uscite è parso viceversa in ripresa. Dopo i due ko patiti contro Lens e , gli uomini di Tuchel prima hanno superato il Metz poi hanno battuto con un netto 3-0 esterno il con le reti di Mbappé, Di Maria e Marquinhos. Per i parigini i punti in classifica sono quindi 6, ovvero quattro in meno delle capolista e .

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Reims-PSG: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REIMS-PSG

Reims-PSG, sfida valida per la quinta giornata della Ligue 1, si disputerà domenica 27 settembre 2020 allo Stade Auguste-Delaune, l’impianto che ospita le gare interne del Reims. Calcio d’inizio programmato alle ore 21:00.

Reims-PSG sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN. Sarà quindi visibili sulle smart tv compatibili con la app, oppure collegato il proprio televisore al proprio televisore ad una console PlayStation4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti di DAZN con abbonamento a Sky, potranno inoltre seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca dell’evento è stata affidata ad Andrea Calogero.

Essendo trasmessa da DAZN, la partita Reims-PSG sarà ovviamente visibile in diretta su dispositivi come pc o notebook o ancora su smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo basterà utilizzare l’apposita app per sistemi Android e iOS.

Dopo il triplice finale, saranno disponibili on demand sia gli highlights del match che l’evento integrale.

David Guion dovrebbe disegnare il suo Reims con un 4-2-3-1 nel quale la coppia centrale di difesa dovrebbe essere composta da Maresic ed Abdelhamid dovrebbero comporre il duo centrale di difesa. In avanti, a supporto dell’unica punta Dia, potrebbe esserci un trio con Cafaro, Berisha e Zeneli.

Thomas Tuchel dovrà rinunciare agli squalificati Kurzawa e Di Maria, ma ritroverà Paredes e Neymar. A centrocampo Gueye è alle prese con un problema alla caviglia sinistra e potrebbe non farcela, la mediana potrebbe quindi essere composta da Draxler, Verratti e proprio Paredes. In attacco, Icardi potrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Mbappé e Neymar.

REIMS (4-2-3-1): Rajkovic; Foket, Maresic, Abdelhamid, Konan; Cassama, Chavalerin; Cafaro, Berisha, Zeneli; Dia.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Draxler, Verratti, Paredes; Mbappé, Icardi, Neymar.