Reguilón 'disperato': "Fatemi finire la stagione, non posso credere fosse l'ultima partita"

Sergio Reguilón, in prestito al dal , è un titolare fisso della stagione ottima che stavano conducendo gli andalusi prima dello stop per il coronavirus.

Ed il terzino sinistro, intervistato da 'Diario de Sevilla', si è attaccato parecchio alla causa del Siviglia, tanto da non voler nemmeno credere che la partita del 7 marzo contro l'Atletico sia stata l'ultima con questa maglia.

"Onestamente ho i miei dubbi, ma spero che possa ricominciare la stagione, dobbiamo sperarlo perché vuole dire che lo cose andranno meglio. Non riesco a credere che l'ultima partita che ho giocato con il Siviglia sia stata quella al Wanda Metropolitano contro l'Atletico. Non può essere l'ultima partita, per favore. Voglio giocare il Derby in casa, voglio giocare l' davanti al nostro pubblico..."