Regole Fantacalcio: cosa fare se un giocatore viene venduto all'estero o in Serie B

L'asta di riparazione del Fantacalcio è spesso il bivio decisivo della stagione. E' fondamentale fare il colpo giusto, puntellare la squadra e soprattutto sostituire bene i giocatori che sono stati ceduti all'estero o in Serie B dopo l'asta iniziale.

Quest'ultimo è un caso molto particolare, con delle regole che variano in maniera soggettiva in base alla lega di appartenenza. Normalmente ci sono quattro opzioni possibili tra le quali poter scegliere in caso di cessione di un giocatore all'estero o in Serie B. Eccole elencate:

SI SVINCOLA A 1

Questa è sicuramente l'opzione peggiore per ogni fantallenatore, specie se a essere svincolato è un acquisto top dell'asta iniziale, come per esempio Cristiano Ronaldo. In alcune leghe però non si transige, dagli svincoli si recupera un solo credito in qualsiasi caso.

SI SVINCOLA ALLA META' DEL PREZZO D'ACQUISTO

E' una delle opzioni più utilizzate nelle varie leghe. Il giocatore ceduto all'estero o in Serie B viene svincolato alla metà del suo valore d'acquisto. Dunque, se avete speso per esempio 150 milioni per Ronaldo, riceverete indietro 75 crediti.

SI SVINCOLA AL PREZZO DI QUOTAZIONE INIZIALE

Piuttosto diffusa anche questa regola: il giocatore in questione può essere infatti svincolato al prezzo di quotazione iniziale, che nel caso di Ronaldo (l'esempio più indicativo) era di 44 crediti per quanto riguarda il listone Fantacalcio. Ovviamente la quotazione potrebbe variare in base al vostro listone di riferimento.

SI SVINCOLA AL PREZZO TOTALE D'ACQUISTO

E' la regola che favorisce maggiormente i fantallenatori, ma oggettivamente anche la meno utilizzata perché riduce totalmente il rischio. In questo caso la cessione al'estero o in Serie B di un proprio giocatore non sarebbe un così grosso problema, visto che ricavereste l'intera somma sborsata per il suo acquisto. Avete quindi speso 150 per Ronaldo? Vi ritroverete 150 da poter spendere nell'asta di riparazione.