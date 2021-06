Regolamento Euro 2020: quante sostituzioni si possono fare?

Il regolamento in vigore a Euro 2020 relativo al numero di sostituzioni che ogni squadra potrà effettuare.

Con la sfida dello Stadio Olimpico di Roma tra Italia e Turchia hanno preso ufficialmente il via gli Europei. La rassegna continentale di Euro 2020 - prevista inizialmente un anno fa prima che la pandemia da Covid-19 sconvolgesse piani ed equilibri del calcio ma non solo - è la prima edizione "itinerante" del torneo riservato alle 24 nazionali del Vecchio Continente approdate al tabellone principale del torneo.

QUANTE SOSTITUZIONI SI POSSONO FARE A EURO 2020?

In occasione di Euro 2020 la UEFA ha dato il via libera all'aumento da 3 sostituzioni a 5 come già avvenuto nelle competizioni riservate ai club nel corso della stagione appena conclusa per fronteggiare eventuali intoppi accentuati dall'emergenza Coronavirus.

Rimane valida anche la regola dei tre slot più l'intervallo all'interno dei quali effettuare le sostituzioni, oltre che l'eventuale sesto cambio con slot extra ai supplementari.