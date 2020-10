Reginaldo racconta: "Mi ricordano più per essere stato lo stallone della Canalis"

L'attaccante ha più di 400 presenze in Italia, eppure il gossip l'ha fatta da padrone: "Non rinnego nulla ma quella storia mi ha penalizzato".

Due anni nella natia e una stagione in . Per il resto l'intera carriera di Reginaldo, attaccante classe 1983 arrivato in grazie al Treviso, si è svolta tra A, B e C. Una lunga era nel Bel Paese, con diverse squadre girate, ma molti lo ricordano solo come partner di Elisabetta Canalis.

Attualmente al Catania, Reginaldo ha parlato proprio di tale questione. Con più di 400 presenze in carriera in Italia, l'ex e sembrava poter approdare in prima squadra, prima di approdare in Serie B e sopratutto C nelle ultime annate.

A 'italsportpress' il racconto di Reginaldo:

"Ci conoscemmo a casa di Corradi in occasione di un suo compleanno. Lei sapeva chi ero io e io sapevo chi era lei e quasi subito in quella serata di allegria sbocciò l’amore tra noi. È stata un bella storia d’amore anche se è durata pochi mesi. È stata Elisabetta a lasciarmi e non ho alcun problema a dirlo, perché io ho sbagliato".

Ora Reginaldo è sposato, ma a livello di gossip in molti non hanno dimenticato: