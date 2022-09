Regina Elisabetta morta a 96 anni: cosa succede ora nel calcio inglese?

La regnante più longeva nella storia del Regno Unito è scomparsa: un evento storico che porterà a conseguenze anche nel mondo del calcio.

Elizabeth Alexandra Mary, la Regina Elisabetta II del Regno Unito è morta. A 96 anni, finisce l'era del sovrano più longevo nella storia del paese. Un evento che ferma la nazione, con tutte le sue conseguenze. Tra cui quelle calcistiche. Uno sport a cui era particolarmente legata.

Dieci giorni di lutto nazionale prima del funerale della Regina che porterà anche il calcio ad essere colpito in tale periodo.

COSA COMPORTA NEL CALCIO?

Come ovvio, ci saranno delle commemorazioni tra Premier League, seconda serie inglese, prima scozzese e gallese. Ma non solo. Verranno preparati particolari ricordi anche durante le gare internazionali che attendono l'Inghilterra, in campo per la Nations League al pari di Galles e Scozia.

LE GARE VERRANNO RIMANDATE?

Ssì, visto quanto significhi la Regina per tutta la nazione britannica. Non è stato ancora però annunciato nessun rinvio delle sfide ufficiale, visto e considerando anche il fitto calendario da qui a giugno, con i Mondiali qatarioti in mezzo, ma l'ottava e la nona giornata di Premier dovranno trovare una nuova collocazione, visto che in teoria previste nei 10 giorni di lutto.

Il primo club a pubblicare un comunicato è stato il Manchester United che ha reso noto che la sfida contro la Real Sociedad in programma Old Trafford per la prima giornata di Europa League si disputerà regolarmente.

COSA SUCCEDE AGLI INCONTRI EUROPEI?

Niente, visto e considerando come le gare delle squadre britanniche in Europa siano sotto l'egida dell'UEFA. Saranno confermate dunque con gli stessi orari e date le sfide dei team inglesi e scozzesi tra Champions, Europa League e Conference League.

Come detto, il Manchester United ha comunicato, dopo la morte di Elisabetta II, che il match contro la Real Sociedad verrà disputato come previsto.

CHI SUCCEDERÀ ALLA REGINA ELISABETTA II?

Il Principe Carlo, 76enne figlio di Elisabetta. In questo modo cambierà anche l'inno della Nazionale inglese, così come quella scozzese e gallese: ci sarà d'ora in poi per le gare internazionali 'God save the King'. Questo cambia infatti a seconda del sesso del regnante in carica.

Non è chiaro però se per le prossime sfide di Nations League verrà utilizzato il vecchio, magari come omaggio alla regnante appena scomparsa.