Regina Elisabetta II scomparsa, cambia l'inno: God save the King

Con la morte della Regina Elisabetta II, camba la declinazione dell’inno del Regno Unito. Da God Save the Queen si torna a God Save the King.

E’ considerato l’inno nazionale più antico al mondo ed è anche uno dei più famosi in assoluto.

Composto presumibilmente tra il 1736 ed il 1740, God Save the Queen è il brano tradizionalmente utilizzato come inno del Regno Unito, anche se la cosa accade per consuetudine.

Non c’è infatti alcun proclama reale o alcuna legge parlamentare che lo sancisca come tale.

Adottato a partire dal 28 settembre 1744 (prima come inno della Monarchia e poi del Regno Unito), è anche il più utilizzato al mondo, visto che è inoltre stato, o è ancora, l’inno di alcune nazioni del Commonwealth che riconoscono il monarca del Regno Unito come capo di stato, oltre che di tutti i terrori britannici di oltremare.

Non si conosce con certezza la sua paternità (è ricollegata a Thomas Arne o a John Bull generalmente), si sa invece che esistono vari adattamenti in lingua straniera, tanto che è stato adottato in passato in Russia, Stati Uniti e Svizzera, mentre ancora oggi è utilizzato in Lichtenstein con il titolo di ‘Oben am jungen Rhein’.

La particolarità più nota è quella che il suo titolo e il suo testo vengono declinati in modo diverso, al maschile e al femminile, a seconda del fatto che a regnare sia un re o una regina.

GOD SAVE THE KING O GOD SAVE THE QUEEN

Quando il monarca in carica è un maschio, l’inno diventa God Save the King (ovvero Dio Salvi il Re), mentre quando il monarca in carica è una donna, l’inno God Save the Queen (ovvero Dio Salvi la Regina).

Titolo, testo e pronomi vengono quindi sostituiti in ogni ricorrenza in base al sesso del monarca regnante.

Nel corso del lungo regno della regina Elisabetta II (è stata incoronata il 2 giugno 1953 ed il suo è stato il regno più lungo dell’intera storia britannica), l’inno del Regno Unito è ovviamente stato God Save the Queen, ma con la sua morte avvenuta giovedì 8 settembre 2022, per forza di cose si dovrà tornare alla vecchia formula God Save the King.

In linea di successione infatti, a succederle sarà un uomo. Secondo le tre leggi per la successione al trono, l’erede è il figlio, il Principe Carlo, seguito in linea dal Principe William (primogenito di Carlo e Diana Spencer) e dal Principe George (figlio del Principe William e di Kate Middleton).