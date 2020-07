Reggio Audace-Novara dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Semifinali dei playoff di Serie C con la Reggio Audace che sfida il Novara: le info sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streamin

REGGIO AUDACE-NOVARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Reggio Audace-Novara

: Reggio Audace-Novara Data: 17 luglio 2020

17 luglio 2020 Orario: 20.30

20.30 Canale : -

- Streaming: Eleven Sports

I Playoff di Serie C entrano nella loro fase bollente. Sono rimaste soltanto quattro squadre, soltanto quattro pretendenti al posto rimasto in Serie B, per accompagnare Reggina, Monza e Vicenza. Due di queste sono Reggio Audace, la storica Reggiana, e Novara, che si sfidano a Reggio Emilia per centrare un posto nella finalissima.

Il percorso della squadra emiliana è iniziato soltanto nello scorso turno. Dopo cinque mesi di inattività in gare ufficiali, la squadra allenata da Massimiliano Alvini ha centrato lo 0-0 interno col Potenza che ha permesso di arrivare fino alla semifinale. Nella regular season aveva chiuso al secondo posto dietro al Vicenza.

Il percorso del Novara è stato decisamente più lungo. I piemontesi hanno affrontato tre turni: il pareggio interno contro l'Albinoleffe e le vittorie in trasferta contro il Renate e contro il , entrambe per 1-2. Pablo Gonzalez e compagni ora se la giocano: la Serie B dista soltanto 180 minuti. Piiù eventuali supplementari.

Altre squadre

L'altra semifinale vede di fronte Bari e Carrarese. La finale si giocherà in gara unica tra le due vincenti. C'è posto per una sola squadra nella B 2020/21.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Reggio Audace-Novara: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO REGGIO AUDACE-NOVARA

La partita tra Reggio Audace e Novara si giocherà allo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia alle ore 20.30 di venerdì 17 luglio 2020. Non vale più la regola del pareggio che favorisce la squadra di casa. Si gioca alla pari: in caso di pareggio al 90', supplementari ed eventualmente rigori.

Non è prevista alcuna copertura in diretta tv per Reggio Audace-Novara. La sfida che sarà trasmessa da RaiSport sarà infatti quella tra Bari e Carrarese.

Bari-Carrarese sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. La piattaforma è in possesso dei diritti di trasmissione di tutta la C. Bisognerà collegarsi su www.elevensports.it oppure scaricare l'applicazione su smartphone e tablet. Poi, una volta scelto il singolo evento o uno dei pacchetti proposti, si potr à vedere il match.

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Costa, Rozzio; Libutti, Rossi, Varone, Favalli; Serrotti; Scappini, Kargbo.

NOVARA (4-3-2-1): Lanni; Cassandro, Sbraga, Bove, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Schiavi; Piscitella, Gonzalez; Pinzauti.