Reggina-Ternana dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Reggina sfida la Ternana nel posticipo del 25° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Reggina capolista di Domenico Toscano e la Ternana di Fabio Gallo si sfidano nel Monday Night della 25ª giornata del Girone C di Serie C. La gara mette di fronte due delle squadre più accreditate per il salto di categoria: i calabresi guidano la classifica con 56 punti, frutto di 17 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, gli umbri si trovano in 3ª posizione con il Monopoli a quota 48, con un cammino di 14 vittorie, 6 pareggi e 4 k.o.

Nelle 15 partite disputate in gare ufficiali fra le due formazioni in casa degli amaranto, prevalgono i pareggi, ben 8, a fronte di 4 successi rossoverdi e di 3 successi della Reggina. I due confronti più recenti in terra calabrese risalenti alle stagioni 2012/13 e 2013/14 si sono conclusi con una vittoria della Ternana e un pareggio.

La Reggina viene da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 gare di campionato, mentre la Ternana ha ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 partite giocate nel torneo.

Altre squadre

Simone Corazza è il bomber della Reggina con 14 reti all'attivo, mentre Alexis Ferrante e Anthony Partipilo sono i migliori realizzatori della Ternana con 6 goal segnati ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Ternana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

REGGINA-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggina-Ternana

Reggina-Ternana Data: 10 febbraio 2020

10 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai Sport ed Eleven Sports

Rai Sport ed Eleven Sports Streaming: Rai Play, Sito Raisport ed Eleven Sports

ORARIO REGGINA-TERNANA

Reggina-Ternana si disputerà la sera di lunedì 10 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 16° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni in casa degli amaranto.

Ci sono due opzioni per vedere in tv il posticipo Reggina-Ternana. Il big match sarà trasmesso infatti in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 20.40, e in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita su Eleven Sports sarà curata da Andrea Ripepi.

Tutti i tifosi e gli appassionati potranno seguire Reggina-Ternana anche in diretta streaming in chiaro sul sito di Raisport e su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando gratuitamente l'applicazione.

Gli abbonati ad Eleven Sports, inoltre, potranno seguire l'attesa sfida Reggina-Ternana in diretta streaming anche attraverso il sito ufficiale della piattaforma e la sua app.

Toscano punterà sul consueto 3-4-1-2. Nel tandem d'attacco dopo essere subentrato a gara in corso contro la Vibonese, dovrebbe partire dal 1' il bomber Corazza in coppia con 'El Tanque' Denis. In panchina siederà inizialmente Reginaldo. Alle loro spalle, sulla trequarti potrebbe rivedersi Bellomo, ma non è da escludere la mossa a sorpresa rappresentata da De Francesco. Tornano a disposizione per la fascia destra Garufo e Rolando, e Bertoncini in difesa, ma dovrebbero tutti partire dalla panchina. A centrocampo ad agire da esterni saranno infatti Blondett e Liotti, con Nicolò Bianchi e De Rose interni. In difesa, davanti al portiere Guarna, la linea a tre sarà composta da Loiacono, Gasparetto e Marco Rossi. Non convocati gli infortunati Bresciani e Doumbia, mentre Sounas è squalificato.

Gallo manderà in campo gli umbri con il 4-3-1-2 e dovrà fare a meno di 5 elementi: mancheranno infatti per squalifica gli infortunati Diakitè, Suagher, Damian e Marcone, mentre Torromino starà fermo 2 giornate perché squalificato dal Giudice sportivo. Alcune scelte potrebbero essere dettate dalla semifinale di ritorno della Coppa di Serie C, che vedrà giovedì i rossoverdi impegnati in trasferta a Catania. Fra i pali dovrebbe esserci Iannarilli, davanti a lui Parodi e Mammarella come terzini, e la coppia centrale composta da Celli e Bergamelli. In mediana Paghera agirà in cabina di regia, con Palumbo e Salzano ai suoi lati come mezzali. In attacco Partipilo sarà il trequartista a sostegno delle due punte Ferrante e Vantaggiato.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, M. Rossi; Blondett, N. Bianchi, De Rose, Liotti; Bellomo; Denis, Corazza.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Celli, Bergamelli, Mammarella; Palumbo, Paghera, Salzano; Partipilo; Ferrante, Vantaggiato.